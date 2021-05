La diputada rionegrina Ayelén Spósito se incorporó como médica al hospital de San Antonio

"Me incorporé como refuerzo al trabajo que mis compañeros y compañeras vienen realizando desde el año pasado", había anunciado en sus redes sociales.

Ayelén Spósito, diputada rionegrina del Frente de Todos, se incorporó como médica al hospital Aníbal Serra de San Antonio Oeste. "Como en varios puntos de la provincia, San Antonio atraviesa una situación muy preocupante", explicó la legisladora al programa "En Eso Estamos" (RN RADIO 89.3).

"Desde el comienzo de la pandemia me reuní con la directora del Hospital de San Antonio, donde yo trabajaba, y me puse a disposición. Siento una obligación en este contexto de estar presente", añadió la legisladora que ocupó la banca nacional que en su momento dejó la actual intendenta de Roca María Emilia Soria.

"El año pasado me convocaron para hacer seguimiento de personas aisladas, sin dejar de lado mi actividad legislativa", explicó Spósito, al detallar su decisión.

#AHORA | Charlamos con Ayelén Espósito, Diputada del Frente de Todos que se incorporó como médica para ayudar en medio de esta situación.



Estamos en https://t.co/vglHc9Amow o por FM 89.3 en Neuquén. — rionegroradio (@rionegroradio) May 31, 2021

"El sábado, luego de dos o tres derivaciones, me llamaron desde la guardia para ver si podía cubrir y trasladar a una persona así que me sumé. Estoy atenta a las indicaciones que me den", añadió la diputada nacional.

Más adelante, la legisladora agregó: "Sabemos que esta semana no vamos a tener sesiones, entonces vas coordinando. La idea es mantener las dos tareas hasta que se pueda".

En otro tramo de la charla, Spósito valoró el ritmo de inmunización que lleva adelante el Ministerio de Salud provincial. "Si hay algo que se está haciendo bien en Río Negro es la vacunación. Apenas llegan las dosis a Nación se distribuyen", +analizó.

Más adelante, Spósito manifestó sus intenciones de renovar la banca. "Está en conversación con los compañeros y compañeras y me pareció saludable poder manifestárselo", reveló.

Al hablar de la agenda parlamentaria, explicó que esta semana "comienza el debate de la Ley de Emergencia Covid, una ley con media sanción del Senado, donde se delimitan las medidas a tomar frente a la cantidad de casos en cada lugar".

"Hay una oposición responsable y otra que es el no por el no. Aquelles diputades que entienden la situación del país, lograron comprender la importancia de trasladar las elecciones", cerró la legisladora, al referirse a la postergación de las PASO.