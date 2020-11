“La economía del conocimiento es una oportunidad única y urgente”

Si algo ha puesto a la vista la pandemia, es la relevancia de la tecnología y la economía del conocimiento. En diálogo con PULSO, el Director Ejecutivo de Argencon, Luis Galeazi, se refirió al enorme potencial que tiene la economía del conocimiento en Argentina, y a la gran oportunidad que se presenta en el contexto actual, si se aplican las política adecuadas.

PREGUNTA: ¿Qué rol tiene la economía del conocimiento?

RESPUESTA: La economía del conocimiento es hoy un factor de desarrollo nacional. Ello es un factor positivo y al mismo tiempo crítico. Observamos que Argentina tiene pocas “palancas” para salir de la situación de crisis en que se encuentra, aun desde antes de la pandemia, debido a la imposibilidad de satisfacer las necesidades sociales desde su aparato productivo. Uno de los recursos con que contamos, es el talento de la gente. Argentina sigue siendo un país con gente muy talentosa, y esa es una clave para poder exportar. Para que eso suceda, la economía del conocimiento debe convertirse en una estrategia nacional. Eso es lo que señalamos como indispensable y urgente. Necesitamos una economía del conociemiento activa, y lo necesitamos rápido, porque todos los países del mundo compiten por entrar en ese mercado. Si no se trabaja como una política de estado, estas industrias migran, porque justamente las caracteriza la inmaterialidad.

P: ¿Cuales son las críticas a la Ley de economía del conocimiento?

R: En realidad tener una ley, es mejor que no tenerla. La ley logró sacarnos del pantano en el que estábamos, otorgando marco normativo al desarrollo de los negocios. No obstante, el diseño de la ley, por cuestiones técnicas y tributarias, premia más a la empresa que trabaja en el mercado local que a la empresa que exporta. Por ello la ley no es un punto de llegada, sino un buen paso más.

P: ¿Cuáles son las políticas complementarias que faltan?

R: Un claro ejemplo es que Argentina es el único país del mundo que le cobra retenciones a la exportación de productos de la economía del conocimiento. Los derechos de exportación siguen siendo hoy del 5%. Una relación sencilla, es que lo que se paga por derechos de ecportación, es el doble de lo que una empresa recibiría si se adhiere a la ley. Otros aspectos se relacionan con la formación del talento, la estabilidad de los costos operativos, la financiación del sector, la promoción del emprendimiento. Para pensar la economía del conocimiento como estrategia de desarrollo, es necesaria una batería de políticas.

P: ¿El objetivo debiera ser únicamente exportar?

R: Sucede que por naturaleza, la economía del conocimiento es global. Un diseño, una ingeniaría, un software que sea bueno, seguramente se vende en el mercado local, pero es un mercado muy chico, con lo cual las empresas buscan el mercado global. Por eso es clave que las condiciones tributarias, normativas, financieras, sean competitivas con lo que ofrecen otros países de la región.

P: ¿Por qué sostienen que se trata de una herramienta para el desarrollo?

R: Fundamentalmente por dos virtudes. La economía del conocimiento genera empleo y esos salarios pagan impuestos, con lo cual genera recaudación fiscal. Por el otro genera ingreso de divisas, porque el insumo de la exportación es talento argentino, o sea salarios. A diferencia de la industria automotriz o del campo, no requiere importar partes o insumos, por lo tanto un dólar exportado es un dólar ingresado.

P: ¿Las empresas se van de Argentina?

R: No es que las empresas se vayan. Las empresas no dejan de estar en Argentina, pero crecen más afuera que adentro del país. y ese es el problema.

P: Las exportaciones de economía del conocimiento caen desde 2017 ¿a qué lo atribuye?

R: Hay una serie de elementos. Puntualmente en septiembre de 2018 se establecieron los derechos de exportación. Al año siguiente hubo una enorme incertidumbre por el calendario electoral y hubo una devaluación del 50%. Todos esos golpes macroeconómicos, hacen que al exportador se le complique mucho el negocio. ¿Cuál es el costo en dólares de la mano de obra? Es difícil estimarlo cuando no se sabe si el dólar vale $80, vale $140 o vale $160. Y es algo endémico de Argentina, no es propio de un solo gobierno.

PERFIL: Luis Galeazi

Luis Galeazi es Contador Público Nacional (UBA).

En el mundo corporativo ha desempeñado cargos de management en sectores como el financiero, la banca y las telecomunicaciones.

Se desempeñó como docente en la Universidad del Salvador y en la Universidad Austral.

En la actualidad es el Director Ejecutivo de Argencon, donde es el máximo responsable del desarrollo de la marca “Argentina” en los mercados internacionales de “servicios de conocimiento”.