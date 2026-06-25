Los jóvenes pilotos que sumarán kilómetros en la primera práctica libre de Spielberg

Tal como indica la FIA, los equipos de Fórmula 1 están obligados a ceder sus monoplazas a jóvenes pilotos al menos cuatro veces en la temporada, por lo que el Gran Premio de Austria, tal como sucedió en Barcelona, será escenario elegido por varios para cumplir ese requerimiento reglamentario.

Por caso, Ferrari volverá a darle kilómetros al sueco Dino Beganovic, quién también participó de la primera sesión de entrenamientos en el trazado español con el equipo de Maranello. Si bien previamente se subió al coche de Lewis Hamilton, este fin de semana pilotará el SF-26 de Charles Leclerc.

Racing Bulls, por su parte, optó por darle la oportunidad a Ayumu Iwasa, también presente hace dos semanas en los ensayos libres de Barcelona, aunque en aquella ocasión a bordo de un Red Bull.

En esta ocasión, el jóven piloto japonés estará al volante del coche de Liam Lawson. Una vez terminada la FP1, el neozelandés volverá a su lugar para completar el resto de las actividades del fin de semana.

Williams, en tanto, tendrá en pista nuevamente al inglés Luke Browning, aunque esta vez será con el monoplaza de Carlos Sainz. Con esto, varias escuderías ya cumplen con dos de las cuatro ocasiones en las que deben realizar este cambio.

En tanto que Aston Martin escogió a su piloto de reserva, el estadounidense Jack Crawford, para acelerar el auto de Lance Stroll; Haas hará lo propio con el japonés Ryo Hirakawa, con el monoplaza de Esteban Ocon y, por último, el estonio Paul Aron, reserva de Alpine, condurá el Audi de Gabriel Bortoleto.