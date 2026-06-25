Mucho en juego, en busca de la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026

La Paraguay de Enciso buscará la clasificación en el último partido. AFP (Photo by Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Una serie de partidos serán decisivos para varios equipos en el cierre de la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Un duelo que se las trae es el que animarán Ecuador (1) y Alemania (6), que se enfrentan a las 17 por el grupo E, en el MetLife de New Jersey. El estadounidense Tori Penso estará a cargo del control de las acciones y se televisa por DSports, Telefe y TyC Sports.

El seleccionado ecuatoriano necesita vencer a los alemanes para asegurarse la clasificación tras una derrota ante Costa de Marfil (3) y el empate conseguido en la segunda fecha frente a Curazao (1).

El conjunto del argentino Sebastián Beccacece tiene que sumar los tres puntos y esperar un resultado favorable del otro cruce entre Costa de Marfil y Curazao. Este cruce irá también a las 17 en Philadelphia.

En el turno siguiente, a partir de las 20, Países Bajos (4) se mide con el eliminado Túnez (0) por el grupo F en Kansas City, con arbitraje de Katia García y transmisión de DSports y TV Pública. Los neerlandeses llegan como líderes y con claras chances de avanzar en esa condición a la próxima instancia del certamen.

Cruces decisivos 6 partidos de la última jornada de fase de grupos definen a los equipos clasificados en los grupos D, E y F.

En el otro juego, Japón (4) y Suecia (3) tendrá un cruce picante con posibilidades de avanzar para ambos. Se cruzará en Arlington, con arbitraje de Iván Barton y se podrá ver por TyC Sports y DSports.

El grupo D tiene clasificado al local Estados Unidos (6) que se enfrentará con el eliminado Turquía (0), desde las 23, en el SoFi Stadium de Los Angeles. El árbitro será el argelino Mustapha Ghorbal y se podrá observar por las señales de TyC Sports, Paramount+ y DSports.

Los que están adentro 5 los equipos ya clasificados: México (grupo A), Estados Unidos (D), Alemania (E), Francia (I) y Argentina (J).

El equipo dirigido por el argentino Mauricio Pochettino se aseguró el boleto a 16avos con dos triunfos seguidos y buscará cerrar con puntaje perfecto en el primer lugar del grupo.

En el restante encuentro, Paraguay (3) y Australia (3) se juegan el pase a partir de las 23, en Santa Clara con el control de Clément Turpin. Los dirigidos por Gustavo Alfaro se recuperaron ante Turquía tras un mal paso en el debut y ahora se la juegan ante los australianos que vienen de caer ante Estados Unidos. El vencedor avanzará a la próxima fase.