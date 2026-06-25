Rolando Figueroa destacó que la Copa Davis en Neuquén se financiará con apoyo privado

La provincia de Neuquén será sede por primera vez de una serie de la Copa Davis, el torneo de selecciones nacionales más importante del tenis mundial. La confirmación oficial establece que el estadio Ruca Che albergará el cruce entre Argentina y Turquía, correspondiente al Grupo Mundial I, entre el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre.

Rolando Figueroa celebró la llegada de la Copa Davis a Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa destacó que la llegada del certamen es el resultado de un trabajo conjunto con el municipio de Neuquén y remarcó que el financiamiento se realizará con el aporte de empresas privadas. «Seremos sede de un evento de prestigio internacional, que llega por primera vez a la Patagonia», afirmó.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, señaló que la designación representa una oportunidad para consolidar a Neuquén como destino de grandes competencias deportivas. Además, subrayó el impacto que este tipo de acontecimientos genera en la actividad económica, la ocupación hotelera y distintos sectores vinculados al turismo y los servicios.

Para recibir la serie, el estadio Ruca Che será adaptado a los estándares exigidos por la Federación Internacional de Tenis. Entre las obras previstas se instalará una cancha de superficie rápida mediante un piso técnico, una alfombra específica y un sistema especial de capas de pintura que garantizará las condiciones reglamentarias para la competencia.

La organización informó que en las próximas semanas dará a conocer el cronograma de venta de entradas y el proceso de acreditación para los medios de prensa.

Con esta designación, Neuquén se convierte en la sexta provincia argentina en albergar una serie de Copa Davis y en la primera de la Patagonia. Además, será la serie más austral de la historia del torneo. Para el seleccionado argentino también tendrá un valor especial: buscará su victoria número 100 en la competencia y el pase a los Qualifiers 2027, en lo que será el estreno como local del capitán Javier Frana.