Terremotos en Venezuela: lanzan una plataforma colaborativa para buscar desaparecidos

En medio de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela y las dificultades en las comunicaciones, un grupo de ciudadanos puso en marcha la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, una herramienta colaborativa que busca facilitar el reencuentro de familias y centralizar la información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce.

Una web ciudadana intenta ubicar a desaparecidos tras el sismo en Venezuela

El sitio, disponible en desaparecidosterremotovenezuela.com, nació como una iniciativa solidaria para ayudar a quienes no logran comunicarse con familiares o amigos debido a los cortes de electricidad, internet y telefonía que afectan a varias de las zonas más castigadas por el desastre. Según explican sus creadores, cualquier persona puede reportar un caso o consultar si un ser querido ya fue localizado.

Al ingresar al sitio, los usuarios encontrarán un buscador para verificar si la persona que están intentando localizar ya fue reportada o si existe alguna actualización sobre su situación.

En caso de no encontrar información, la plataforma ofrece la opción «Reportar a alguien», donde se solicita completar un formulario con datos básicos como el nombre de la persona, el lugar donde fue vista por última vez y otra información que pueda ayudar a facilitar su identificación. El trámite es gratuito y puede realizarse en pocos minutos.

Además, el portal permite que quienes logren reencontrarse con familiares o amigos actualicen el estado del reporte para informar que la persona fue encontrada. De esta manera, se evita que continúe figurando como desaparecida y se brinda tranquilidad a otras personas que siguen consultando la base de datos.

Los impulsores de la iniciativa remarcan que se trata de una herramienta ciudadana creada para colaborar durante la crisis y no de un registro oficial de las autoridades. Su objetivo es concentrar la información dispersa que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería para agilizar la búsqueda de personas incomunicadas.

La página también reúne números telefónicos de emergencia y recomendaciones para quienes intentan localizar familiares, en un contexto donde las fallas en las comunicaciones dificultan el trabajo de los equipos de rescate y aumentan la incertidumbre de miles de familias dentro y fuera de Venezuela.

Estos teléfonos de emergencia son: 171 (teléfono fijo CANTV), *1 (Movilnet), 112 (Digitel) y 911 (Movistar).

Durante las primeras horas de funcionamiento, la plataforma recibió miles de reportes y se convirtió en una de las principales herramientas utilizadas por venezolanos tanto en el país como en el exterior.

Sus desarrolladores pidieron a los usuarios actualizar los casos cuando una persona sea encontrada para mantener la información lo más precisa posible y favorecer el reencuentro de más familias.

NA