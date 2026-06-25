Terremotos en Venezuela: lanzan una plataforma colaborativa para buscar desaparecidos
Una iniciativa ciudadana puso en marcha una plataforma digital para centralizar la búsqueda de personas desaparecidas tras los terremotos en Venezuela, en un contexto marcado por fallas en las comunicaciones y la emergencia humanitaria.
En medio de la emergencia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela y las dificultades en las comunicaciones, un grupo de ciudadanos puso en marcha la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela, una herramienta colaborativa que busca facilitar el reencuentro de familias y centralizar la información sobre personas cuyo paradero aún se desconoce.
Una web ciudadana intenta ubicar a desaparecidos tras el sismo en Venezuela
El sitio, disponible en desaparecidosterremotovenezuela.com, nació como una iniciativa solidaria para ayudar a quienes no logran comunicarse con familiares o amigos debido a los cortes de electricidad, internet y telefonía que afectan a varias de las zonas más castigadas por el desastre. Según explican sus creadores, cualquier persona puede reportar un caso o consultar si un ser querido ya fue localizado.
Al ingresar al sitio, los usuarios encontrarán un buscador para verificar si la persona que están intentando localizar ya fue reportada o si existe alguna actualización sobre su situación.
En caso de no encontrar información, la plataforma ofrece la opción «Reportar a alguien», donde se solicita completar un formulario con datos básicos como el nombre de la persona, el lugar donde fue vista por última vez y otra información que pueda ayudar a facilitar su identificación. El trámite es gratuito y puede realizarse en pocos minutos.
Además, el portal permite que quienes logren reencontrarse con familiares o amigos actualicen el estado del reporte para informar que la persona fue encontrada. De esta manera, se evita que continúe figurando como desaparecida y se brinda tranquilidad a otras personas que siguen consultando la base de datos.
Los impulsores de la iniciativa remarcan que se trata de una herramienta ciudadana creada para colaborar durante la crisis y no de un registro oficial de las autoridades. Su objetivo es concentrar la información dispersa que circula por redes sociales y aplicaciones de mensajería para agilizar la búsqueda de personas incomunicadas.
La página también reúne números telefónicos de emergencia y recomendaciones para quienes intentan localizar familiares, en un contexto donde las fallas en las comunicaciones dificultan el trabajo de los equipos de rescate y aumentan la incertidumbre de miles de familias dentro y fuera de Venezuela.
Estos teléfonos de emergencia son: 171 (teléfono fijo CANTV), *1 (Movilnet), 112 (Digitel) y 911 (Movistar).
Durante las primeras horas de funcionamiento, la plataforma recibió miles de reportes y se convirtió en una de las principales herramientas utilizadas por venezolanos tanto en el país como en el exterior.
Sus desarrolladores pidieron a los usuarios actualizar los casos cuando una persona sea encontrada para mantener la información lo más precisa posible y favorecer el reencuentro de más familias.
NA
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