Marcelo Román aceptó una donación de $20 millones para comprar indumentaria para municipales de Allen

El municipio deberá presentar una rendición detallada del uso de los fondos ante el Tribunal de Cuentas Municipal dentro de los 10 días hábiles posteriores a la ejecución del gasto. Foto: archivo.

La Municipalidad de Allen aceptó una donación de 20 millones de pesos realizada por la unión transitoria QUI E&P AR SRL – QUIE EN VIN SA – GAS STO & MID SE SA-ES FE OR U.T., dinero que será destinado exclusivamente a la compra de indumentaria, uniformes y ropa de trabajo para los agentes municipales.

La medida fue adoptada mediante la Resolución Municipal N.º 0719/2026, firmada por el intendente Marcelo Román. En los fundamentos se señala que la empresa manifestó «su voluntad de realizar un aporte económico de carácter gratuito, irrevocable y sin contraprestación» a favor del municipio, con el objetivo de colaborar con el financiamiento de la indumentaria para el personal.

Qué establece la resolución sobre el destino del dinero

El texto oficial dispone que los 20 millones de pesos deberán utilizarse «de manera exclusiva y excluyente» para la adquisición de ropa de trabajo para los empleados municipales.

Además, explica que el monto fue calculado tomando como referencia dos presupuestos incorporados al expediente, en los que se detallan las prendas, cantidades y valores estimados. También aclara que el gasto definitivo dependerá del correspondiente proceso de compra y adjudicación.

La resolución prevé que, si durante la licitación o compra se obtienen mejores precios y queda un remanente, esos fondos podrán destinarse a la adquisición de indumentaria de verano prevista para noviembre de 2026.

Entre los argumentos, el Ejecutivo sostuvo que era necesario darle un tratamiento urgente a la aceptación para evitar que «el valor donado se vea afectado por fluctuaciones en las variables económicas de público conocimiento«, lo que podría perjudicar el objetivo de la donación.

Rendición de cuentas y ausencia de contraprestación

El acuerdo firmado entre la Municipalidad de Allen y la empresa establece que el dinero será transferido a una cuenta oficial creada exclusivamente para aportes y donaciones, una vez que la aceptación sea ratificada por el Concejo Deliberante.

Asimismo, el municipio deberá presentar una rendición detallada del uso de los fondos ante el Tribunal de Cuentas Municipal dentro de los 10 días hábiles posteriores a la ejecución del gasto.

El convenio también deja expresamente establecido que la donación «no genera contraprestación ni obligación alguna» para el municipio hacia la empresa donante. Además, fija que los recursos sólo podrán utilizarse para el destino previsto y que cualquier desvío sin autorización formal constituirá un incumplimiento del acuerdo.