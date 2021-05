La emotiva despedida de Gladys “La Bomba Tucumana” a su hermana: “estaba sana y ya no está más... no tengo consuelo”

Ni las familias de los famosos se salvan de la brutalidad del coronavirus. Luego del fallecimiento de su hermana Olga, Gladys "La Bomba Tucumana", expresó su dolor con una emotiva despedidas con un vivo en Instagram. "Mi hermana estaba sana y ya no está más... no tengo consuelo", dijo entre lágrimas.

Olga Jimenez sufrió complicaciones en su cuadro de coronavirus y falleció el 25 de abril. Gladys no se había expresado desde ese momento hasta que finalmente lo hizo en sus redes sociales.

"Hoy hace nueve noches que mi hermana se fue, no puedo decir otra palabra. No acepto. Es muy duro estar hablando en este momento porque es diferente a todo lo que viví hasta hoy", aseguró la cantante tucumana.

A lo largo de su relato su voz estuvo entrecortada pero tuvo fuerza para enviar un mensaje a la población: "Esto es cierto, está pasando. Porque uno cree que no... Mi hermana estaba sana y ya no está más. Estaba llena de vida".

"No puedo sostener, ni contener a mis sobrinos porque yo no tengo consuelo... Me siento triste y culpable de no haber vuelto a casa para ver y abrazar a mi hermana. Les dije a mis cinco hermanas que vinieran a casa para comer todas juntas porque viajaba. Esa fue la última vez y no lo sabía", dijo entre lágrimas.

Contó que la última vez que se habían visto fue antes de viajar hacia Buenos Aires para formar parte del Cantando 2020.

La cantante aprovechó el momento para desmentir rumores de una supuesta pelea con su hermana. "Yo no estaba peleada con mi hermana, gracias a Dios. Siempre estábamos hablando. Cuando ella estaba enferma, ella pensaba que salía y yo me quedé tranquila. El décimo día fue donde se puso mal y la peleó quince días, veinte con respirador. Todos teníamos la esperanza de que iba a salir".

Otro dato que profundizó la tristeza por la muerte de su hermana fue que falleció el mismo día del cumpleaños de su mamá: "Mi mamá está en mi casa y ese día fue tremendo para mí. Tenía que celebrar la vida de mi madre que está enferma hace muchos años y acababa de llegar del cementerio".