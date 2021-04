La Escuelita: declaran universitarias sobrevivientes del vuelo clandestino a Bahía Blanca

"Desde la Universidad, siempre acompañamos estos juicios", dijo el rector Gustavo Crisafulli presente en la audiencia del juicio de lesa humanidad en la que comenzaron a declarar la semana pasada, las universitarias sobrevivientes al centro clandestino de Bahía Blanca.

El miércoles se prevé abordar el secuestro de Carlos Schedan, a quien se lo vio por última vez en el centro clandestino "La Escuelita" de Bahía Blanca en junio de 1.976. A 45 años del secuestro, no hay familiares de Schedan que puedan testimoniar en la audiencia, por lo que la fiscalía convocó a dos alumnas que sobrevivieron al calvario del traslado clandestino a Bahía Blanca, que fueron parte de vuelos nocturnos Neuquén - Bahía Blanca en junio de 1976. No regresaron las universitarias Cecilia Vecchi, Mirta Tronelli, Susana Mujica, Alicia Pifarré y Arlene Seguel.

El rector presenció el testimonio de Nora Rivera, integrante de la APDH y quien realiza tareas en la secretaría privada del rectorado. "La mayor parte de las víctimas han sido estudiantes y docentes de la universidad; nos pareció importante estar aquí para acompañar a Nora", sostuvo.

Crisafulli recordó que hubo numerosos homenajes a docentes y estudiantes víctimas de la dictadura militar, con un programa de memoria que ha desarrollado a Universidad "con un trabajo de reconstrucción de memoria en la medida de nuestras posibilidades: quiénes eran, cuál fue su actividad"; dijo. Agregó que este año se tomó la decisión institucional de visibilizar en las 11 sedes universitarias del Comahue, los nombres de las y los desaparecidos de la UNCo.

Nora Rivera, al término de su testimonio el miércoles dijo "creo que dije todo lo que tenía pensado decir; cumplí con la memoria, con mis amigas y conmigo misma". Evaluó la presencia del rector como necesaria "en este pedido de justicia, es un acompañamiento institucional porque eran alumnas y profesoras de la universidad", dijo.

Evaluó que a 45 años de la desaparición forzada de sus compañeras de estudio y sus profesoras, que "no es la justicia que hubiéramos querido, no la sentencia que hubiéramos querido; sí se logró que se hiciera visible lo que fue el terrorismo de Estado no sólo para las víctimas, sino para toda la sociedad".