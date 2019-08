La estudiante de nutrición que es furor en redes y publicó su primer libro

A Manuela Lorenzo le quedan los últimos finales para recibirse de nutricionista. Acaba de lanzar su primer libro por editorial Planeta y sus seguidores en redes se multiplican.

Es estudiante de la carrera de licenciatura en Nutrición en la Universidad de Buenos Aires, tiene 25 años y le gusta mucho la cocina saludable. Su cuenta @come.consciente tiene cerca de 200 mil seguidores. Actualmente brinda talleres y este es su primer libro. Hablamos sobre redes, recetas y el consumo de carne.

¿Qué te llevó a estudiar nutrición?

Cuando era chica tenía un leve sobrepeso y me enganché con una nutricionista a full en el último año de colegio y me hizo bajar esos kilos de más. Nunca le había dado bola a comer saludable y me enganche a full y decidí que cuando terminara el colegio iba a estudiar nutrición.

¿En qué se basa el recetario de tu libro?

Me basé en las mejores recetas que hice en estos últimos años y que sobre todo son para compartir. Se caracterizan por ser simples de hacer con ingredientes que uno puede conseguir fácilmente y sobre todo recetas sencillas que uno pueda hacer en el día a día logrando comer saludable y desarrollando conciencia a la hora de alimentarse.

¿Cuál es el concepto de alimentos fáciles de conseguir?

Creo que son los que podés conseguir en cualquier almacén, supermercado o minimercado que tengas cerca de tu casa. A la hora de cocinar una buena incorporación son las dietéticas allí hay alimentos que no conseguís en el supermercado tradicional y que podés implementar y sumar al día a día para comer más saludable.

¿Estás de acuerdo con que comemos demasiada carne?

Si, estoy de acuerdo, yo de todas formas como carne. Tengo una dieta súper balanceada, pero como mucha menos carne que cuando era más chica. Casi una vez por semana.

¿Cómo nace tu cuenta de Instagram?

Empecé a usar Instagram hace cuatro años aproximadamente. Me gustaba mucho cocinar y me gustaba sacarles fotos a mi comida y se la mandaba a mis amigos. Hasta que un día mi hermana y una amiga me dijeron que tenía que abrirme una cuenta, que es un boom, que tenés un montón de recetas para mostrar y compartir. Me incentivaron y yo la abrí de mandada que soy, empecé a jugar y al año ya tenía diez mil seguidores.

¿Descubriste atajos o trucos para lograr más feedback en redes?

Hay una estrategia detrás de la red social claramente, pero yo me caracterizo por ser bastante genuina en ese sentido, obviamente con los años me fui dando cuenta de los puntos que me jugaban a favor y los usaba. Siempre genuinamente. Cuando pongo dulce de leche, no importa el día, y sobre todo los domingos a la noche para la gente que está emprendiendo o quiera comunicar los sábados a la tarde y los domingos a la noche son momentos en el que la gente está paveando un poco más con el celular y redes. Por ende el público se concentra bastante en esos momentos.

¿En qué momento de tu vida se te ocurrió escribir un libro?

Era uno de mis grandes sueños, pero no lo tenía como cercano, todo para mí es paso a paso. Un día me llamó Planeta y me dijo que quería reunirse conmigo y nació Come Consciente. La idea era mostrar mi experiencia de 4 años cocinando y en redes. Fui consultando con mis seguidores los temas que a ellos les gustaría leer y se fue armando. Son 90 recetas. Es plena receta, básicamente lo que me caracterizó este último tiempo.