La exitosa experiencia de perros protectores de ovejas en Valcheta y Ramos Mexía

“Los perros son una muy buena herramienta para el productor. Implementamos varias alternativas para combatir al puma, pero no fue imposible. Entendimos que, para proteger a las ovejas, la mejor forma es con los perros”, señaló Mario Pichón, al referirse a la implementación de perros pastores para proteger a las ovejas ante el marcado avance del puma en distintas zonas de la Región Sur rionegrina.

Pichón es propietario de un campo ubicado al sur de Ramos Mexía, una zona en la que junto a la jurisdicción sur de Valcheta, la presencia del puma es muy fuerte. Recordó que, en el 2010, comenzaron a evidenciar la presencia de felinos y las majadas se vieron cada vez más diezmadas. A partir de allí pusieron en práctica distintos métodos para poder frenar su accionar, incluyendo la caza, pero ninguno arrojó los resultados esperados. Hace ocho meses, luego de nutrirse de información y capacitarse, Pichón adquirió a Pedro, un perro protector de majada de raza maremano y a partir de allí comenzó a revertir los graves daños que le ocasionaba el puma. Un ejemplar adulto de esta especie mata para alimentarse, pero también para enseñar a cazar a sus cachorros. En algunos casos, los campesinos llegaron a contabilizar hasta 20 ovejas muertas por noche.

“Estuve a punto de vender las pocas ovejas que me quedaban, pero hablé con un amigo de Trelew me dijo: 'el perro no va a fallar nunca'. Me asesoré y capacité, y adquirí a Pedro en el INTA de Pilcaniyeu. Logré que las ovejas se adaptaran a él. El perro ladra y las ovejas se le acercan. Encontraron en el perro la protección que necesitaban”, agregó Pichón.

Hay tres razas de perros pastores para cuidar las ovejas de los pumas. Foto gentileza. Juan Muñoz

El sudeste rionegrino es una de las zonas más afectadas por las especies consideradas plagas, como el puma y el zorro colorado. Los campesinos que adquirieron perros protectores admiten que el puma sigue avanzando en la zona. Los rastros se ven en forma permanente y en cuadros donde no hay ovejas, estos felinos atacan a los yeguarizos, a los terneros, entre otros. Es un flagelo que afecta mucho a los productores que tienen pocos animales.

El 27 de mayo de 2019, luego de intenso trabajo, que incluyó capacitaciones e incorporación de nuevos saberes, llegaron a Valcheta los primeros 7 perros protectores, ante una iniciativa de la Cooperativa Agropecuaria La Amistad. A partir de allí, y en base a los buenos resultados, los productores de la zona comenzaron a adquirir estos animales. Actualmente son 41 perros adquiridos por campesinos para combatir las plagas en esta zona.

Los productores de la Región Sur se capacitan en el cuidado de las ovejas del avance del puma. Foto gentileza.

La semana pasada, técnicos del Ente de Desarrollo de la Región Sur y del INTA realizaron una jornada de capacitación e intercambio de experiencias en el campo de Pichón, con la participación de 16 productores de las zonas de Treneta, Yaminué y Ramos Mexía.

En este sentido, la ingeniera agrónoma Miriam López, quien trabaja en la zona en el Programa Ganadero del Ente y asesora a la Cooperativa La Amistad, sostuvo que en la zona de Valcheta, se viene trabajando e incentivando a los productores en el uso de perros protectores de majada desde hace varios años. Detalló que en 2019 se logró organizar una jornada a campo en el establecimiento “Doña Rosa”, de Gustavo Urcera, en la que técnicos del INTA Bariloche expusieron su experiencia y dieron las recomendaciones para la cría y manejo de esta herramienta. En ese año se sumó la AER INTA Valcheta al monitoreo y acompañamiento técnico.

“Desde ese momento al día de hoy hay aproximadamente 41 perros protectores en la zona. Hay productores que luego de terminar la cría de un perro decidieron sumar otro. La experiencia en estos dos años es altamente positiva. El indicador es si el productor pudo criar corderos. Durante muchos años no podían hacerlo porque se los mataba el puma. Hoy lo están haciendo. Eso indica que está funcionando esta herramienta”.

La profesional aclaró que en forma periódica se organizan capacitaciones en conjunto con distintas instituciones, con el objetivo de orientar a los productores y transmitirles los pro y los contra de contar con perros protectores de majadas. Aclaró que la idea es seguir incorporando perros en forma paulatina y responsable.

En la Región Sur hay un criadero de perros protectores y muchos campos ya cuentan con ejemplares. Foto gentileza: Juan Muñoz

Agregó que, si bien siempre se insiste con los cuidados y las responsabilidades que conlleva el tener un perro, “nos ha tocado perder perros a causa del envenenamiento, por malos entendidos entre vecinos, porque se han ´trampeados´ o por problemas de comportamiento. Por ello que seguimos insistiendo en las capacitaciones, difusión de esta herramienta a la comunidad porque su cuidado beneficia no solo a su dueño” sentenció.

La incorporación de perros protectores en la provincia de Río Negro nació en el marco de un proyecto desarrollado por INTA Pilcaniyeu en el 2013. A partir de allí la presencia de estos perros, de las razas maremano, pirineo y mastin pirineo, es cada vez más numerosa en gran parte de la Región Sur rionegrina. El año pasado el gobierno de Río Negro puso a disposición de los productores un financiamiento blando para la adquisición de estos animales cuyo valor rondan en 70.000 y 100.000 pesos.

Un criadero para desarrollar la especie

En el marco de una iniciativa de la Cooperativa Agropecuaria La Amistad, se desarrolla el primer criadero perros pastores en la zona. En este contexto, en el campo de la productora María Elena Saco, ubicado en la zona de Cura Uf, nacieron los primeros cachorros. López, detalló que con financiamiento del municipio de Valcheta y del Ente para el Desarrollo de la Región Sur, la cooperativa adquirió un macho y una hembra para desarrollar el criadero.

“Esta pareja ya dio las primeras crías. Son de raza maremano. Hay una perrita que va a cumplir cuatro meses y perritos que se están criando. La idea es poder tener crías para reponer los perros que vienen trabajando desde hace dos años y también cubrir las demandas regionales” sostuvo.

Aclaró que “cuando estén listos” para que salgan al campo los perros van a ser entregado en el marco del trabajo que se viene llevamos adelante con el INTA, priorizando a la responsabilidad y capacitación de los productores para que el cachorro que se les entrega sea bien cuidado.

Pedro, no se separa de las ovejas. Foto: Gentileza Juan Muñoz.