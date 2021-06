La Familia Arcoíris: el grupo pacifista que practica sexo al aire libre

Un grupo de 200 personas que acampan en Sierra de la Demanda, en España, llamaron la atención de las autoridades policiales por su comportamiento inusual.

Se trata de un movimiento que se autodenomina la Familia Arcoíris y que tiene su origen en Estados Unidos. Está formado por personas de todas partes del mundo que pregonan la no violencia y el igualitarismo.

Afirmaron que los integrantes de la comunidad viven desnudos y practican sexo a todos horas del día. El lugar está ubicado a 70 kilómetros de Logroño y para llegar se deben hacer 3 km a pie.

La Guardia Civil española requisó las carpas pero no encontró drogas más allá de pastillas de viagra. De todas formas, podrían arrestarlos por no cumplir con las normas de distanciamiento por la pandemia de coronavirus, prender fuego donde está prohibido y acampar donde no está habilitado.

También alertaron la presencia de niños ya que la mayoría son familias completas y por esa razón advirtieron a servicios sociales. "Tomaremos las medidas que haya que adoptar, incluida la del desalojo", aseguraron las autoridades de la Guardia Civil.

La Familia Arcoíris ("Rainbow Family") tiene su origen en Estados Unidos en los años '70. Los encuentros se suelen realizar durante el ciclo lunar de luna nueva y el proceso dura 28 días. Cuentan con un liderazgo autogestionados y compartidos.