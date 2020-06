La familia Grondona y la serie "El Presidente": juicio a Amazon, dolor y repudio

La ficción basada en el "FIFA Gate" que se produjo en 2016, se estrenó el viernes pasado a través de Amazon Prime y ya despertó polémicas en todo el mundo. "El Presidente" narra la trayectoria dirigencial del chileno Sergio Jadue, ex titular de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) y ex integrante de la Conmebol, y en la serie aparecen entre otros dirigentes la figura de Julio Humberto Grondona, "principal hacedor de un esquema de corrupción" sin posibilidad a la defensa según denuncia su familia.

Los allegados del fallecido presidente de la AFA expresó su malestar en un comunicado hacia la serie "El Presidente". "Manifestamos nuestro dolor y repudio con la utilización del nombre, caracterización y datos de la vida privada de nuestro padre, así como con la falsa imputación de actos que afectan su dignidad, buen nombre y honor", inició el comunicado firmado por Liliana Nélida y Julio Ricardo, hijos de Grondona que se publicó en el Twitter oficial de Arsenal de Sarandí.

"La satirización a la que el filme apela, encubre un repugnante acto de cobardía aprovechando el hecho de su fallecimiento para negarle su posibilidad de defensa. Ahora, es mucho más fácil atacar su figura, tergiversando la realidad de los hechos. Don Julio, como se lo conocía, sí fue un hacedor, pero del fútbol local, sudamericano y mundial", agregaron.

Julio Grondona, quien falleció el 30 de julio de 2014, es encarnado por Luis Margani y según su familia lo ubica como "principal hacedor de un esquema de corrupción" sin posibilidad a la defensa.

"Don Julio, como se lo conocía, sí fue un hacedor, pero del fútbol local, sudamericano y mundial. Sin su participación, el peso de la Argentina y de Sudamérica, en su conjunto, en este deporte, nunca hubiera tenido la relevancia que adquirió. Por lo demás, participó activa y decididamente en la inserción y desarrollo del fútbol a nivel mundial, de una manera como nunca antes se había pensado", prosigue el comunicado.

La familia Grondona destaca en el extenso comunicado que el ex presidente de Independiente y Arsenal fue "indiscutido" por sus pares y respetado por "Papas, gobernantes y personalidades de todas las áreas, tanto nacionales como internacionales". Los Grondona indicaron que "Don Julio murió limpio" y que no están representados "por ningún abogado mediático" y no pretenden una definición televisiva.

"Como vos decías papá: "Todo pasa". La fama fugaz, malintencionada, dura segundos. La historia, más eterna, nos pertenece. Y nadie puede arrebatárnosla", cierra el comunicado.

La familia iniciará juicio a la empresa encargada del documental que tiene como creador a Pablo Larraín con Armando Bó, Gabriel Díaz, Natalia Beristain y Javier Juliá como directores.