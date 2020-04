La Fanfarria del Capitán le pone música a “La Casa de Papel”

El grupo argentino La Fanfarria del Capitán saltó a los primeros planos el año pasado, tras participar como grupo musical y actoral dentro de la exitosa serie “La Casa de Papel”, aunque su biografía cuenta con una extensa trayectoria de giras europeas y nacionales que ahora recalculan desde el aislamiento en Buenos Aires por el avance de la pandemia.

En la voz de Victoria Cornejo, cantante y multiinstrumentista de la banda, se expresan, también, muchos de los sentires de los artistas del mundo, que de buenas a primeras vieron cómo el trabajo de décadas se paralizó, aunque también aprovechan para continuar con su actividad en la web.

“Acaba de salir el videoclip de ‘La Palloza’ que es la banda sonora de ‘La Casa de Papel 4’ y lo filmamos en el mismo viaje en el que rodamos la serie. Luego, seguiremos presentando nuestro nuevo álbum ‘Magias de Hoy’, del cual ya lanzamos cuatro sencillos”, señaló Cornejo a Télam.

En esta vorágine creativa, La Fanfarria del Capitán también lanzará a fin de mes el quinto sencillo, “Cuando los pájaros cantan”, y luego los otros cinco temas que completan el álbum, además de otros cuatro videoclips que saldrán “en los próximos meses”. Sin embargo, Cornejo también aclaró que hoy para la banda “es todo muy incierto”.

Este año celebraban la gira del décimo aniversario, con 40 conciertos agendados en Europa, una gira por México y otra en Brasil. “La mitad de los shows europeos se cancelaron pero no aún el total, porque allá sería verano y esperan que la pandemia se haya terminado. (El COVID-19) nos ha hecho perder aproximadamente un año y medio de trabajo, ya que para programar la gira empezamos desde septiembre”, señaló.

P- ¿Cómo fue estar por segunda vez en “La Casa de Papel”?

R- Aparecer en la cuarta temporada fue espectacular porque somos la única banda, tanto actuando como con su música, que aparecen más de una vez en la serie. Los rodajes de las temporadas 3 y 4 se hicieron juntos, pero no sabíamos qué parte de lo que se estaba filmando correspondía a cada temporada. En Netflix son muy precavidos con que no se filtre el contenido antes del estreno, así que no conocíamos el guión completo ni cuándo apareceríamos.

P- ¿Qué impacto tuvo haber estado en la serie?

R- El reconocimiento internacional fue muy evidente. Tanto de la prensa, de colegas, como de festivales y contrataciones. Por supuesto que es algo que sigue aún dando frutos y no sabemos dónde puede llevarnos. Tiene una potencia muy grande. De hecho, como nuestra participación en la serie comenzó a fines de julio pasado, recién este año iba a ser la primera vez que giraríamos en Europa con este emblema.

P- Hace unos años comentaban que iban a girar menos por Europa porque su hijo iba a comenzar el jardín. Tres años más tarde, ¿cómo pudieron acomodarse?

R- La logística es lo más complicado, porque siempre tiene que haber alguien cuidando a Gali, ya que ambos padres compartimos escenario (Jero Capitán es guitarrista y vocalista). Pero más allá de eso, viajar y girar con él es hermoso. Cansa, pero también se volvió todo mucho más preciso, más concentrado. El tiempo toma otra dimensión, también las prioridades y les adultes se comportan mejor cuando hay un niño, así que no hay tantas peleas y discusiones como antes, es como un cable a tierra. Lo que sí, giramos menos tiempo, pero siguen siendo dos o tres meses, solo que antes hacíamos la locura de no volver a casa por cinco o siete meses. Era demasiado.

P- A la Argentina trajeron la idea de hacer giras con un escenario a energía solar. ¿Qué impacto tuvo?

R- Hasta marzo estábamos girando un montón, en enero y febrero tuvimos 20 conciertos por la Costa Atlántica, Viedma, Comodoro Rivadavia. Hicimos un festival en Chapadmalal, el año pasado fuimos dos veces a Chaco. Realmente estamos moviéndonos mucho por el interior y nos encanta. Era una deuda pendiente, pero con los viajes al exterior no podíamos dedicarle tiempo. El Escenario Nómade Solar también nos ha abierto muchas puertas y nos ha dado a conocer ambientes y festivales, como la Bioferia, C-Pik en Mar del Plata, el Global Eclipse de Neuquén… gracias al escenario solar generamos toda una nueva red de contactos con agrupaciones preocupadas por el medio ambiente con las cuales nos sentimos muy identificados y nos encanta participar.

Una historia hecha de giras

La primera gira de La Fanfarria salió casi de casualidad. Se fueron por dos semanas a hacer unas fechas y terminaron girando por tres meses. Diez años más tarde, tienen una “red de contactos” que les permite continuar con los tours y que también los apuntaló como productora que lleva artistas argentinos al Viejo Continente.

“Por suerte estamos sanos y fuertes y tenemos mucho material aún por lanzar como para seguir activos y esperar a que pase este momento tan duro y triste”, señaló Victoria Cornejo.

