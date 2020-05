La futbolista varada en Estados Unidos que busca el pase a casa

“¡Cociname las ganas que mis sueños tienen hambre!”, escribía en sus redes Camila Parada en 2018 y compartía una foto en una cancha de fútbol. En la imagen, la pelota está adentro del arco y retrata el momento pleno que vivía antes de la pandemia del coronavirus. Hoy, está varada en Estados Unidos, el país al que llegó a cumplir sus sueños, no encuentra la manera de volver y cuenta los últimos dólares que le quedan.

“Soy jugadora de fútbol, me dan una beca por jugar a la pelota y me pagan la carrera universitaria de criminología, para ser detective”, dice en un audio de Whatsapp y ese es el prólogo del drama que vive hace un mes. “Desde el 26 de marzo estoy a la deriva. Necesito respuestas para poder quedar en algún vuelo”, dice en estos días en los que no hay gambetas, ni goles, ni escenas del crimen para descifrar.

En Estados Unidos las noticias hablan de un número de muertes que no para de crecer, como consecuencia del coronavirus, y ella está sola. La semana pasada, le avisaron que podría volver. Estaba en Texas en casa de una amiga y para lograrlo debía llegar hasta Miami. Consiguió que la lleven en auto hizo 18 horas de viaje por las carreteras, pero se quedó en espera, desesperada.

Actualmente juega en Faulkner University en Montgomery, Alabama

“En teoría, según el consulado, me iba el miércoles para la Argentina. Llegué al aeropuerto el miércoles a las 9 de la mañana y no estaba en los listados. Me hicieron volver. Así que estoy en Orlando porque mi amiga tiene familia acá, pero ella ya necesita volver a su casa y no se qué hacer”, cuenta con angustia.

Para ser profesional

Camila es de Plottier y desde chica hizo magia con la pelota a sus pies. Hace dos años, eso que era un hobby se convirtió en un proyecto y sin saber cómo, comenzó a vivir un sueño.

Se fue a probar a Buenos Aires . Cuando la vieron, a muchos les gustó, pero el club de Talladega College, en el estado de Alabama le hizo la mejor oferta económica y por eso, en agosto del 2018, se fue a vivir al país del norte y a jugar en la liga universitaria (NAIA).

Después de una primera temporada increíble, la convocaron de Faulkner University en Montgomery, Alabama, y le ofrecieron mejores condiciones.

“Mi primera temporada fue hermosa y ni bien terminó me comenzaron a llamar distintos coaching de todos lados, así que elegí la mejor propuesta”, cuenta y agrega que le dieron una beca full para entrenar y avanzar en la carrera de criminalística.

Sostiene que le encantaría triunfar con el fútbol profesional en Estados Unidos, porque allá la disciplina es respetada. En ese país los estadios se llenan para verlas y la oportunidad de graduarse y jugar a la pelota, la atraviesa con esfuerzo.

Le encantaría triunfar con el fútbol profesional en Estados Unidos

“Mi día a día comienza a las 5 de la mañana. Entrenamos desde las 6, hasta las 8. Después me pego una ducha, voy a clases y de ahí al trabajo. Mi jefa hizo los papeles para que me habiliten a laburar en la escuela algunas horas, con un pago de US$ 8,50 la hora. Generalmente trabajo en el comedor, durante las cenas o los almuerzos”, dice.

Vive en una casa cerca de la escuela, en la que le alquila la habitación a una señora y un señor mayores. Dice que durante el año todo había funcionado perfecto pero se truncó en estos días.

“Empezaron a cerrar fronteras y primero dejaban entrar a argentinos. Es lo lógico, somos ciudadanos de allá. Yo tenía pasaje para el 5 de abril, pero cuando me cancelaron el vuelo comenzó la parte fea de mi sueño. Dije: ‘no puedo volver a casa’”, relata.

En este tiempo no tiene trabajo, porque la escuela no funciona.

El viaje estaba previsto desde antes de la pandemia, porque Camila entraba en vacaciones. Era el momento que más había esperado, porque después de un año volvería a ver a su familia y en su Neuquén natal podría descansar.

“Pero no me voy a poder tomar ni un break”, dice y agrega que allá todo está abierto, que todos andan como si nada. “Creo que Estados Unidos va a venir para peor. Espero que el presidente tome medidas. Muere mucha gente, cierran los Estados como marginando a los que están enfermos. No es mi país pero es horrible”, dice.

En este tiempo no trabaja, porque la escuela no funciona. No hay vuelos comerciales. Una compañera de la facultad le dio hospedaje, por unos días pero se están haciendo muy largos.

“Plata casi no tengo, y no se por cuánto más me podré seguir quedando acá. Estoy haciendo cuarentena por voluntad propia. No salgo más que si tengo que comprar o entrenar. Yo me cuido, pero necesito volver”, dice . Y espera.