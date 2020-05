La gobernadora Carreras realiza hoy cambios con su impronta

Hoy se cumplirá una enmienda del gabinete provincial con la impronta de la gobernadora Arabela Carreras. Asumirá José Deco al frente de la cartera social y Daniel Sanguinetti cubrirá la vacante del primero en la Secretaría General.

Soy un incondicional. Siempre he acompañado a la gobernadora y siempre estoy dispuesto a acompañarla, todo lo que ella requiriera lo aceptaría, por supuesto” Daniel Sanguinetti-Secretario General

Ambos sintetizan su círculo más estrecho y eso se expresa que fueron sus secretarios cuando ella era la ministra de Turismo, y la rodearon en la campaña electoral.

La corrección impuesta derivó en tensiones internas aunque, en principio, no se advierten cambios sustanciales en las segundas líneas.

El desplazamiento de Nicolas Land de Desarrollo Humano permitió este reacomodamiento. Fue una abrupta salida aunque, en los últimos días, Carreras intentó atenuar el impacto que representó ese reemplazo en las filas del oficialismo. Por ejemplo, ese fue el propósito de la videoconferencia del sábado con los legisladores de Juntos. Explicó las razones y justificó su decisión para apartar a Land, que valoró y prometió que seguiría en el gobierno.

Cuando promedió la semana, la mandataria era consciente que ese desplazamiento tiene un costo interno. Ya había escuchado demasiados reclamos por la determinación y, también, por las formas. La mayoría se enteró por la gacetilla o los medios. Entre ellos, el vicegobernador Alejandro Palmieri y el presidente del bloque, Facundo López.

Carreras no escuchó quejas del ex gobernador Alberto Weretilneck aunque detectó si ese malestar por vías indirectas. Land es una creación política del senador, quien en consecuencia mantuvo poder de maniobra en la cartera social. En cambio, Deco no hará nada sin reporte ni opinión de Carreras.

Posiblemente, el monitoreo de Carreras del estado de ánimo interior explique que el futuro ministro modificó su inicial tendencia inicial de grandes modificaciones en la cartera social y sólo habría dos reemplazos en las seis secretarías.

Según trascendió, Deco ubicaría a Mónica Larrañaga en Acompañamiento y Protección Social, desplazando a Leticia Tornero, y Mauricio Figueroa asumirá Administración por Gastón Zoltko. Las restantes no tendrían modificaciones: Waldo Navarro Arias en Políticas Sociales y Articulación Territorial; Germán Guaresti en Políticas Alimentarias; Rafael Taborda en Participación Social y Articulación Solidaria; y Mercedes Pietranera en Igualdad de Géneros.

Por su parte, la Secretaría General no tendrá iniciales modificaciones. Sanguinetti plantea plena continuidad, posiblemente por su vínculo personal y político con Deco. Seguirán Guillermo Ceballos en la secretaría Legal y Técnico; Gisela Galván en Ceremonial; Gustavo Kucich en Administración; Natalia Pretz en Empresas Públicas y Entes de Desarrollo; y Mariana Sánchez en Relaciones Institucionales.

Estado explicativo

La contrariedad oficial por los retoques en el gabinete se advirtió esencialmente en los legisladores. Otra reacción interna se detectó en los intendentes.

Carreras reaccionó y concretó el sábado una videoconferencia con el bloque que preside Facundo López. Participó, además, el vicegobernador Alejandro Palmieri.

Daniel Sanguinetti asume como nuevo Secretario General e la Gobernación. Foto: Marcelo Ochoa

Gran parte del contacto -de dos horas- consistió en una revisión de lo ocurrido con Nicolas Land y su desplazamiento de Desarrollo Humano. Fue un repaso amplio de razones y, también, coló motivos personales del ex ministro.

Obviamente, las causas esgrimidas fueron funcionales. La motivación política continúa en el ámbito de las especulaciones.

Daniel Sanguinetti -que hoy asume en la Secretaría General- estuvo como exlegislador, incluso la mandataria lo consignó como enlace gubernamental con los legisladores. No pocos diputados se quejan de las dificultades en las vinculaciones.

La partida de Sanguinetti deja vacante la vicepresidencia primera de la Legislatura. Carreras no habló del tema con el bloque. Según los antecedentes, en ese importante nombramiento parlamentario tiene injerencia la propuesta del Ejecutivo. Si se repite entonces el reemplazo habrá que buscarlo entre las quince mujeres (catorce actuales y la nueva: Nayhibe Gattoni). Tal vez, entre doce, pues tres presiden comisiones centrales.