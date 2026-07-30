¿Quién gobernará la inteligencia artificial? El libro que propone pensar el poder detrás de los algoritmos

Desde que ChatGPT irrumpió en la vida cotidiana, la conversación sobre inteligencia artificial parece oscilar entre dos extremos: quienes anuncian el fin del trabajo humano y quienes celebran una revolución tecnológica sin matices. En Vidas artificiales, la investigadora Flavia Costa propone salir de esa falsa dicotomía. La pregunta -dice- es ¿quién gobierna la inteligencia artificial y con qué consecuencias para nuestras sociedades? Esa es la cuestión que recorre Vidas artificiales, el nuevo ensayo que Taurus publicará en agosto.

Doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y directora del Observatorio de Tecnologías, Sociedad y Ecosistemas Digitales de la Universidad de Buenos Aires, Costa viene investigando desde hace años el vínculo entre tecnología, política y cultura. En este nuevo libro reúne textos escritos entre la pandemia y la expansión de las IA generativas, un período que define como un tiempo «entre accidentes»: de un lado, el shock de virtualización provocado por el covid-19; del otro, un presente marcado por tecnologías cuya velocidad de desarrollo supera la capacidad de los Estados para regularlas.

Flavia Costa (Foto: Alejandra López)

Lejos de funcionar como un manual sobre inteligencia artificial, Vidas artificiales propone una lectura crítica del ecosistema digital contemporáneo. Costa sostiene que la IA ya no puede entenderse como una herramienta aislada: se ha convertido en una «metatecnología», capaz de reorganizar otros ámbitos tan diversos como la educación, la salud, la justicia, la investigación científica, la seguridad o la comunicación. Cada uno de esos cruces, advierte, abre riesgos y desafíos específicos.

Uno de los aportes centrales del ensayo consiste en desplazar el foco del debate. En lugar de preguntarse si la inteligencia artificial «piensa», Costa propone interrogarse por los modos de vida, de trabajo, de gobierno y de desigualdad que produce un ecosistema digital en acelerada expansión.

La autora también cuestiona el peso que adquirió en los últimos años el llamado «riesgo existencial», es decir, la posibilidad de que una superinteligencia escape al control humano. Sin negar esos debates, plantea que la atención no debería apartarse de problemas ya presentes: la transformación del empleo, la concentración del poder tecnológico, la desinformación, la crisis democrática, el impacto ambiental de las infraestructuras digitales y el aumento de las desigualdades.

En ese sentido, Vidas artificiales incorpora una fuerte dimensión geopolítica. El desarrollo de la inteligencia artificial aparece atravesado por la competencia entre Estados Unidos y China, el crecimiento del poder de las grandes corporaciones tecnológicas y el despliegue de infraestructuras capaces de fijar reglas a escala planetaria antes de que los Estados puedan construir marcos regulatorios eficaces. La pregunta de fondo, sostiene Costa, ya no es únicamente qué puede hacer la IA, sino quién decide cómo se desarrolla y al servicio de qué intereses.

Desde esa perspectiva, el ensayo dedica un lugar importante a América Latina. La autora sostiene que la región necesita construir capacidades propias para participar de la gobernanza tecnológica, impulsar políticas públicas, formar especialistas y evitar quedar reducida al papel de consumidora de tecnologías desarrolladas en otros centros de poder. La soberanía tecnológica, argumenta, será una de las discusiones estratégicas de las próximas décadas.

Autora de Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, distinguido con el Premio Konex de ensayo político, Flavia Costa vuelve así sobre una preocupación que atraviesa toda su obra: comprender cómo las tecnologías modifican la organización social.