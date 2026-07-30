Es oficial | Anses confirmó nuevo aumento para jubilaciones y asignaciones en agosto 2026: de cuánto será el haber mínimo

Aguinaldo y aumento de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en junio con el nuevo esquema previsional.-

El Gobierno publicó una serie de resoluciones y decretos en el Boletín Oficial para confirmar un nuevo incremento en los haberes de agosto 2026 en jubilaciones y asignaciones. Las resoluciones establece para ambos beneficios un aumento del 1,89%, un porcentaje que se fijó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de junio de 2026.

Subas en jubilaciones: qué pasa con el bono en agosto 2026

Mediante la Resolución 232/2026, Anses informó que la suba del 1,89% para el sistema jubilatorio fija nuevos valores para el haber mínimo, el haber máximo, la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las bases imponibles mínima y máxima para los aportes.

De acuerdo a lo establecido, a partir del próximo mes los montos se dividirán de la siguiente manera:

Haber mínimo garantizado: subió a $419.775,93 .

subió a . Haber máximo: quedó establecido en $2.824.694,49 .

quedó establecido en . Prestación Básica Universal (PBU): se fijó en $192.028,32 .

se fijó en . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): alcanza los $335.820,74 .

alcanza los . Bases imponibles (aportes): Mínima: $141.380,42 . Máxima: $4.594.798,23 .



En tanto, con la publicación del Decreto 686/2026 volvió a otorgar para el próximo mes el bono previsional. Se trata de una ayuda económica extraordinaria de hasta $70.000 que lo podrán recibir titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses (SIPA y regímenes anteriores/transferidos), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de pensiones no contributivas (por vejez, invalidez, madres de 7 o más hijos y graciables).

En cuanto a las condiciones y tope de cobro, en el Decreto se recordó que quienes reciban un monto menor o igual al haber mínimo ($419.775,93) podrán cobrar la totalidad del bono ($70.000). En tanto, quienes superen el haber mínimo percibirán un proporcional de bono hasta alcanzar el tope que resulta de sumar la jubilación mínima y los $70.000, es decir, $489.775,93 en total.

El Gobierno remarcó que este bono es de carácter no remunerativo por lo tanto el beneficiario no sufrirá ningún tipo de descuento ni se computará para otros conceptos.

Teniendo en cuenta lo informado, los montos finales estimados que recibirán los beneficiarios para agosto 2026, serán:

Jubilación mínima + Bono completo: $489.775,93 ($419.775,93 de haber mínimo + $70.000 de bono).

($419.775,93 de haber mínimo + $70.000 de bono). PUAM + Bono completo: $405.820,74 ($335.820,74 de haber PUAM + $70.000 de bono).

Aumento en asignaciones para agosto 2026

Por otra parte, Nación también publicó la Resolución 233/2026 en la que se informa un incremento del 1,89% a los montos, topes y escalas de ingresos familiares (IGF) de las Asignaciones Familiares y Sociales previstas en la Ley N° 24.714 como AUH, AUE, asignación por hijo para trabajadores registrados, monotributistas, etc.

Al igual que las prestaciones previsionales, el ajuste responde al dato de inflación de junio 2026 publicado por el Indec. El documento señala que la suba no solo se aplica a los montos a cobrar, sino también a la actualización de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar (IGF) que determinan la escala y el cobro de las asignaciones.

También se establece un tope e ingresos máximos para obtener el beneficio. Según lo detallado, si una sola de las personas integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $3.092.203,00, el grupo completo queda excluido del cobro de las Asignaciones Familiares, incluso si la suma combinada de ambos no supera el tope máximo del grupo.

En cuanto al alcance de la medida y regímenes especiales, la Resolución indica que el nuevo esquema rige para:

Trabajadores en relación de dependencia (sector público y privado).

Beneficiarios de la Ley de Riesgos del Trabajo y del Seguro de Desempleo.

Monotributistas de todas las categorías.

Jubilados y pensionados del SIPA, beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas por invalidez.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE).

A su vez destaca que para los trabajadores temporarios, permanentes discontinuos y agropecuarios (Decreto 514/21), la asignación (por Hijo, Hijo con Discapacidad o Prenatal) no podrá ser inferior al 100% del valor general de la AUH o AUE.

Sobre el final la Resolución recuerda que la Asignación por Ayuda Escolar Anual se actualiza por movilidad una sola vez al año (al momento de su pago masivo), por lo que no sufre el ajuste mensual de este mes.