La jugada que le hizo LeBron a Campazzo en la victoria de Lakers sobre Denver

El primer partido de Facundo Campazzo contra el último campeón de la NBA dejó saldo muy negativo. Además de la derrota de su equipo Denver Nuggets, ante Los Angeles Lakers por 114 a 93, el argentino salió lesionado en el primer tiempo luego de participar apenas dos minutos.

Una molestia en el tobillo derecho lo obligó a sentarse rápidamente de nuevo en el banco de suplentes e inmediatamente Denver lo informó a través de las redes sociales. Había ingresado en el segundo cuarto.

Facundo Campazzo (right knee soreness) is questionable to return tonight.