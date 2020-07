La Legislatura de Neuquén repudió el uso de fotos de personas en sitios pornos

En la sesión de hoy, legisladores de Neuquén aprobaron por unanimidad una declaración que expresa el rechazo y repudio la publicación de imágenes con contenido sexual explícito y datos sensibles de una persona en páginas de Internet y redes sociales, sin su consentimiento.

La diputada, Lorena Abdala explicó que el pedido de tipificar el delito en el Código Penal derivó de la denuncia de un grupo de mujeres ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía del uso de sus imágenes personales en páginas de contenido sexual.

“Estas mujeres se animaron a denunciar, como reiteradamente les pedimos, pero la fiscalía desestimó el caso porque este tipo de situación no encuadra dentro de ningún delito tipificado por el Código Penal. Les dijo a las víctimas hasta acá llegamos, vayan por la vía civil ¿Eso es justo? No, no es justo. A estas víctimas las revictimizan una y otra vez, y entonces nos preguntamos dónde está la tutela efectiva de esos derechos consagrados por la Constitución Nacional”, argumentó Abdala.

La cámara también se pronunció a favor de que el Congreso de la Nación incorpore estas conductas al Código Penal dentro de los delitos contra la integridad sexual.