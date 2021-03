La Liga Confluencia tiene fecha de regreso y fixture confirmado

Luego de un año sin actividad oficial por la pandemia de coronavirus, la Liga Deportiva Confluencia definió en su última reunión de Comisión Directiva la fecha de su regreso, el formato de disputa de los dos torneos que habrá a lo largo del año y también dio a conocer el fixture de cara al 2021.

El pasado martes por la noche, la liga de fútbol del Alto Valle ultimó los detalles para su vuelta. Durante el cónclave, del que formaron parte presidentes y delegados de los clubes de la región, se definió que el fin de semana del 27 de marzo se dará el regreso en las categorías formativas y un día después será el turno para la Tercera y la Primera. Además, se estableció el tipo de torneo que se jugará.

Al igual que en los años anteriores y con la intención de ahorrar costos de viajes, los 22 equipos que formarán parte de la Confluencia se dividirán en dos zonas por cercanía geográfica: la Zona A, que agrupará a los equipos del oeste del Alto Valle, y la Zona B, que contará con los equipos ubicados al este.

De esa manera, la Zona A tendrá a: San Sebastián, Maracacinho, Pillmatún, 25 de Mayo, Fernández Oro, San Martín, Catriel, La Amistad, Cipolletti, San Isidro y Obrero Dique; la Zona B, en tanto, estará compuesta por: San Carlos, Deportivo Mainqué, Alto Valle, Cimac, Atlético Regina, Círculo Italiano, Deportivo Roca, Unión de Allen, Deportivo Huergo, Argentinos del Norte y Chichinales.

Durante la reunión de Comisión Directiva, en tanto, se dio a conocer que Chichinales no participará del torneo Apertura por una decisión del club aunque si regresará a la acción en el segundo certamen del año. Ante la ausencia del conjunto del Portal del Valle, la Zona B tendrá a dos equipos con fecha libre durante el campeonato que iniciará a fines de marzo.

Los primeros cuatro equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final y de allí en adelante se llevarán a cabo las series eliminatorias para definir al campeón del torneo Apertura.

La primera fecha, que se llevará a cabo el 28 de marzo, se jugará de la siguiente manera:

Zona A:

Maracacinho vs. Pillmatún

25 de Mayo vs. Fernández Oro

San Martín vs. Catriel

La Amistad vs. Cipolletti

San Isidro vs. Obrero Dique

Libre: San Sebastián

Zona B:

Unión de Allen vs. Deportivo Huergo

Círculo Italiano vs. Deportivo Roca

Cimac vs. Atlético Regina

Deportivo Mainqué vs. Alto Valle

Argentinos del Norte vs. Chichinales*

Libre: San Carlos