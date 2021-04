La lluvia fue excepcional, la pobreza no

Durante la madrugada del miércoles y la mañana del mismo día el panorama en Roca, después de una lluvia tremenda, era complicado. Radios fuera del aire, y las que estaban saliendo se hacían eco de una larga lista de pedidos de auxilio porque el agua que cayó en cantidad poco frecuente había provocado filtraciones de todo tipo, roturas y pérdidas y hubo gente que hasta se quedó sin ropa y sin comida.

Nada que no hayamos escuchado antes, pero esa noticia mostró que lo que hace el agua no es otra cosa que desnudar la pobreza. No sale la gente con poder adquisitivo a pedir nylon ni a ver quién tiene zapatillas que les dé. Es la gente con menos recursos la que paga las consecuencias más duras cuando un temporal de estas características aparece.

Y no es que estamos descubriendo la pobreza en Roca, sino los alarmantes síntomas que surgieron por un fenómeno climático.

Hay gente que así como padeció el agua mañana le tocará el frío. Y es la gente que en un contexto general de crisis, se quedó sin trabajo o tiene planes que por supuesto no son suficientes para una vivienda en condiciones.

Lo que ocurrió con la lluvia es lo excepcional. Una caída de estas características es poco frecuente, pero lo que no es excepcional es la pobreza que aflora cuando los fenómenos obligan a pedir ayuda. Hay una profunda pobreza silenciosa que se las arregla como puede y que solo pide cuando las cosas son demasiado graves. La otra pobreza se podría decir es la que demanda siempre. Ambas son importantes y merecen atención del Estado en su conjunto. Porque el parche de nylon, la zapatilla usada y la comida ni siquiera alcanzarán para llegar a la próxima lluvia. Lo que hace falta son soluciones de fondo, viviendas para familias que tienen una pieza para todos y sobre todo que esas ayudas no lleguen solo cuando la lluvia les inundó su espacio.

No debiera ser que solo ante fenómenos excepcionales aparezca la asistencia de emergencia. Esa ayuda es necesaria, pero será cada vez más demandada si no se resuelven los problemas de fondo que empujan a la gente a vivir cada día en condiciones más precarias.