Bariloche

Quien alguna vez ha ido al campo habrá visto que existe una costumbre de marcar los animales. Antiguamente se hacía con un hierro caliente y hoy se puede ver a los animales con algún plástico en sus orejas (aunque también se sigue usando la marca en el cuero). Sirve para identificar a los dueños de esos animales.

Recuerdo de joven ver cómo lo hacían y preguntarle al gaucho por qué era tan cruel, si no había otro método; y él me respondía que no me haga problema, que el animal no sentía nada. El grito de ese animal siendo marcado me persigue hasta estos días, y hablo de 47 años atrás.

Las marcas no son de estas épocas, vienen de la antigüedad, se marcaban a los esclavos o se llevaba a cabo este tipo de actos como tortura.

Hoy se está reivindicando este sistema, pero más sofisticado, y está ocurriendo en Chile. New York Times lo registró el 10/11/2019 en “It’s Mutilation: The Police in Chile Are Blinding Protesters” (“Es mutilación: la policía en Chile está dejando ciegos a los manifestantes).

Más de 140 víctimas de pérdidas oculares por disparo de munición del tipo balín por parte de la policía están dejando en claro que no se trata de algo aislado o casual.

Seres humanos que quedan marcados de por vida para demostrar a los demás qué ocurre si levantan la voz en contra del poder. Esto está ocurriendo hoy, no hace 200 años. La marca de esas víctimas también nos marca a nosotros.

Jorge L Fernández Avello

DNI 12.862.056