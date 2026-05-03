Depo Viedma cayó ante San Isidro, en el inicio de los cuartos de final de la Liga Argentina

Cáceres no goleó como en otras noches y el equipo lo extrañó. Hooper fue el mejor del partido. (Prensa San Isidro).

En Córdoba, Deportivo Viedma luchó hasta el final, pero no pudo frente a San Isidro, que se impuso 70-61 en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de básquet 2025/26. A pesar de la derrota, el equipo rionegrino mostró carácter y pasajes de buen juego, pensando en el próximo compromiso, que será el lunes, otra vez en San Francisco.

El partido comenzó con un San Isidro dominante, que hizo sentir su localía, marcando el ritmo con juego colectivo. Por el lado de Viedma, le costó entrar en partido y cometió algunas imprecisiones, aunque logró reaccionar y mantenerse cerca en el marcador. El primer cuarto quedó en manos del local por 18-16.

En el segundo parcial, el dueño de casa sostuvo su intensidad y logró ampliar la ventaja, a partir de una gran defensa, pero también con buenas selecciones en ofensiva. Viedma cometió errores y los pago caros porque el 19-10 de los 10′ dejó el tablero 37-26.

Paletta terminó con 6 asistencias, pero no alcanzó. (Prensa San Isidro)

Más ventaja en el tercero y primer punto adentro

Tras el entretiempo, el desarrollo se mantuvo con un San Isidro efectivo, que encontró variantes y respuestas desde el banco. Viedma, pese a las dificultades en la efectividad, siguió intentando y no dejó de pelear cada posesión. El tercer cuarto finalizó 62-46 (parcial 25-20).

En el último, Depo Viedma volvió a mostrar su mejor versión en cuanto a actitud, intentando manejar los tiempos y achicar la diferencia. Aunque no logró revertir el resultado, cerró el partido compitiendo hasta el final. San Isidro selló el triunfo por 70-61 en un juego que deja a la serie abierta y con margen de crecimiento para el equipo rionegrino.

Los mejores de la cancha

Christhoper Hooper, con 21 puntos y una valoración de 26, fue el mejor jugador del primer punto y se perfila para ser determinante en la serie. Luciano Ortiz lo siguió en el goleo con 12 tantos. En Viedma, Lisandro Fernández y Jeffrey Merchant llegaron hasta 11. Los rebotes (39-33) y las asistencias (18-12) fueron datos estadísticos determinantes que quedaron del lado cordobés en este primer juego de los cuartos de final de la competencia.