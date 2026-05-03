Bariloche celebra sus 124 años con una tregua de la lluvia y un multitudinario desfile

Los 124 años de Bariloche comenzaron bajo agua este domingo 3 de Mayo, pero la lluvia moderó y se disipó a medida que avanzaba el acto oficial en la calle Mitre y para el inicio del desfile ya no quedaban rastros de las precipitaciones. Así una multitud acompañó a las instituciones que pasaron por el palco principal donde saludaban el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck, junto a decenas de funcionarios.

Como es tradición, el desfile concentró toda la atención en los festejos de la ciudad. Detrás de la imagen de la virgen Nuestra Señora del Nahuel Huapi, que fue trasladada por bomberos del cuartel Centro, comenzaron a transitar varias cuadras por la calle Mitre las instituciones, agrupaciones, escuelas y distintas entidades que no se quisieron perder el día festivo.

Niños scouts, la reina nacional de la Nieve y sus princesas, veteranos de la guerra de Malvinas, veterano de Paz del Consejo de Naciones Unidas, fueron los primeros recorrer la calle Mitre, recibidos con el cálido aplauso del público que permaneció durante varias horas a un lado y otro de la arteria comercial de la ciudad. El cierre del desfile estuvo a cargo de las agrupaciones gauchas que comenzaron su desfile cerca de las 13:30.

Weretilneck y Walter Cortés encabezaron el acto del aniversario de Bariloche desde el palco de autoridades. Foto: Marcelo Martinez

Desde el palco de autoridades, ubicado en la intersección de Mitre y Rolando, el intendente Cortés habló de los desafíos de gobernar Bariloche: “Gestionamos para mejorar la calidad de vida de las familias”, afirmó y dijo que lleva la premisa de “cuidar lo nuestro” y otorgarle “dignidad” a la población.

“No vine a prometer lo imposible, administramos con transparencia, protegemos nuestro patrimonio”, dijo el jefe comunal, quien afirmó que tiene la “responsabilidad de gobernar esta ciudad para todos y cuando algunos critican sepan que hay mucha gente que lleva mucho tiempo esperando”.

Decenas de instituciones participaron del desfile aniversario de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Weretilneck afirmó el «compromiso del Gobierno» con Bariloche

Weretilneck remarcó el “compromiso del gobierno de la Provincia” con Bariloche: “Vamos a seguir trabajando con Walter, con el equipo del municipio, con los legisladores, con las instituciones, con el objetivo de que Bariloche cada día esté mejor”, afirmó.

El mandatario recordó que años atrás existió un “distanciamiento” entre Bariloche y la provincia, pero afirmó que esa situación se modificó y “hoy podemos consensuar todos los temas”.

Decenas de instituciones participaron del desfile aniversario de Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

Destacó que la ciudad tiene como sello distintivo la “participación ciudadana” para la toma de decisiones, algo que calificó como una “fortaleza”.

En el palco estuvieron los senadores Ana Marks (Fuerza Patria) y Enzo Fullone (LLA), el diputado nacional Sergio Capozzi (PRO), legisladores provinciales y varios intendentes, no solo de la Zona Andina y Región Sur, que mantienen un vínculo estrecho con Bariloche, sino también del Alto Valle; además del ministro de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena, y el intendente del parque nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, quien entregó un presente al intendente Cortés.

«Es un buen momento de entendimiento entre la Provincia y Bariloche»

Weretilneck, en rueda de prensa, repasó las obras provinciales en marcha en Bariloche y las que se sumarán en un futuro cercano. Así confirmó que el viernes 8 de mayo se abrirá la licitación para la repavimentación de la ruta al aeropuerto; recordó que recientemente firmó el contrato para la nueva toma de agua del lago Gutiérrez y que próximamente se pondrá en marcha con el equipamiento nuevo los piso 2 y 3 del hospital, además del nuevo edificio para la ESRN del oeste.

Indicó además que realiza un financiamiento compartido con el municipio para la construcción del puente de la calle Wiederhold sobre el arroyo Ñireco, en el Alto.

Weretilneck y Walter Cortés encabezaron el acto del aniversario de Bariloche desde el palco de autoridades. Foto: Marcelo Martinez

«Es un muy buen momento de entendimiento entre la Provincia y Bariloche, con Walter nos podemos de acuerdo en los grandes temas que tenemos y también en los pequeños», destacó y dijo que es importante en un contexto de «crisis, de falta de obra pública y de abandono de la Nación».

El gobernador dijo que espera una definición de Bariloche y otros municipios de la zona respecto del manejo de los residuos y la posibilidad de que sea regional, algo que dejó a criterio de la ciudad andina, que actualmente avanza en el debate de este tema.

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