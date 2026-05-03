Un pequeño guanaco desorientado en Neuquén activó un protocolo de rescate sobre la Ruta 237: los detalles del operativo

Lo que comenzó como una alerta por movimientos extraños en la zona de Villa Llanquín derivó en un acto de protección de fauna silvestre que mantuvo en vilo a las autoridades durante la madrugada de este sábado. Personal del Destacamento Nahuel Huapi y guardaparques de la Seccional La Lipela unieron fuerzas para rescatar a un chulengo (cría de guanaco) que se encontraba en peligro inminente sobre la calzada.

El episodio se registró pasadas las 23:30 del sábado 2 de mayo. La presencia del ejemplar en un tramo crítico de la Ruta Nacional 237 no solo ponía en riesgo la vida del animal, sino que representaba una amenaza de accidente para los conductores que transitaban con visibilidad reducida, según el relato de la Policía de Neuquén.

Un giro inesperado en el kilómetro 1609: así fue el rescate del pequeño guanaco

La policía acudió originalmente al lugar para rastrear un vehículo denunciado por maniobras sospechosas. Sin embargo, al llegar al kilómetro 1609, el operativo cambió de rumbo: se encontraron con un guardaparque que seguía el rastro del pequeño guanaco, el cual mostraba signos evidentes de desorientación.

Ante la vulnerabilidad de la cría, se decidió iniciar un protocolo de emergencia coordinado para evitar que el animal saltara hacia el centro del asfalto producto del susto.

Para garantizar la seguridad, los uniformados y el agente de conservación realizaron un arreo controlado por la banquina. La maniobra exigió máxima precisión:

Ubicación inicial: Kilómetro 1609 de la RN 237.

Kilómetro 1609 de la RN 237. Punto de captura: Kilómetro 1606, tres mil metros después del inicio del seguimiento.

Kilómetro 1606, tres mil metros después del inicio del seguimiento. Método: Escolta con balizas y contención física por la vera de la ruta para evitar el ingreso a la calzada.

Final feliz y resguardo en La Lipela

Tras lograr contener al ejemplar con éxito, el chulengo fue trasladado hasta la Seccional La Lipela. Allí quedó alojado bajo cuidado profesional en un corral de resguardo, donde permanecerá hasta que se dispongan las medidas para su reinserción definitiva en su hábitat natural.

Este hecho resalta la importancia de la vigilancia constante en una región donde la infraestructura humana y la vida silvestre conviven de manera permanente, exigiendo respuestas rápidas de las fuerzas de seguridad y Parques Nacionales.