Cómo hacer churros perfectos: la receta fácil con pocos ingredientes y el truco para que queden crocantes

Crujientes por fuera, tiernos por dentro y con ese sabor inconfundible que remite a ferias, playas y meriendas familiares. Los churros son un clásico que nunca pasa de moda y que, lejos de lo que muchos creen, se pueden preparar fácilmente en casa sin necesidad de ser un experto en cocina.

De origen español, los churros se popularizaron en toda América Latina y en Argentina son protagonistas habituales en lugares turísticos y encuentros familiares. En ciudades rionegrinas como Viedma o Las Grutas, no es raro encontrarlos acompañando una tarde de viento con mate o chocolate caliente.

Ingredientes para hacer churros caseros

Para unas 12 a 15 unidades:

2 tazas de harina común

2 tazas de agua

1 pizca de sal

1 cucharada de manteca (opcional, para dar más sabor)

Aceite para freír (cantidad necesaria)

Azúcar para espolvorear

Opcionales:

Dulce de leche

Chocolate derretido

Azúcar con canela

Paso a paso: cómo hacer churros

Calentar el agua:

Colocar el agua en una olla junto con la sal (y la manteca si se usa). Llevar a hervor.

Colocar el agua en una olla junto con la sal (y la manteca si se usa). Llevar a hervor. Agregar la harina:

Cuando el agua esté hirviendo, retirar del fuego y volcar la harina de golpe. Mezclar rápidamente con cuchara de madera hasta formar una masa espesa y uniforme.

Cuando el agua esté hirviendo, retirar del fuego y volcar la harina de golpe. Mezclar rápidamente con cuchara de madera hasta formar una masa espesa y uniforme. Trabajar la masa:

Dejar entibiar unos minutos. Luego, amasar ligeramente hasta que quede lisa y sin grumos.

Dejar entibiar unos minutos. Luego, amasar ligeramente hasta que quede lisa y sin grumos. Formar los churros:

Colocar la masa en una manga pastelera con pico estrella (clave para la forma clásica). Formar tiras del tamaño deseado sobre una superficie o directamente sobre el aceite.

Colocar la masa en una manga pastelera con pico estrella (clave para la forma clásica). Formar tiras del tamaño deseado sobre una superficie o directamente sobre el aceite. Freír:

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Freír los churros hasta que estén dorados, girándolos para que se cocinen de manera pareja.

Calentar abundante aceite en una sartén o cacerola. Freír los churros hasta que estén dorados, girándolos para que se cocinen de manera pareja. Escurrir:

Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

Retirar y colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Servir:

Espolvorear con azúcar o azúcar con canela. Si se desea, rellenar con dulce de leche o acompañar con chocolate caliente.

Claves para que salgan perfectos

El aceite no debe estar ni muy frío ni demasiado caliente: lo ideal es una temperatura media-alta para que no se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

Usar manga con pico estrella no es solo estético: ayuda a que los churros no exploten al freírse.

No sobrecargar la sartén: freír en tandas para mantener la temperatura del aceite.

Consumir recién hechos: es cuando mejor textura y sabor tienen.

Variantes para innovar

Rellenos: dulce de leche, crema pastelera o chocolate.

dulce de leche, crema pastelera o chocolate. Bañados: en chocolate o glaseados.

en chocolate o glaseados. Salados: aunque menos comunes, se pueden hacer sin azúcar y acompañar con salsas.

Un clásico que no falla

En tiempos donde muchas recetas parecen complejas o requieren ingredientes difíciles de conseguir, los churros siguen siendo una opción accesible, rendidora y deliciosa. Ideales para una tarde en casa, un encuentro con amigos o simplemente para darse un gusto, prepararlos también puede convertirse en un plan en sí mismo.