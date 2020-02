La muerte del juez Bonadio

Buenos Aires

Jamás he sido amigo del Juez Federal Claudio Bonadio, casi podría decir que, contrariamente a ello, más vale siempre he estado enfrentado a él por cuestiones profesionales, muchas de las cuales me ocasionaron serios disgustos y algunas amarguras. Sin embargo, nada deshonroso puedo decir respecto a él ni en punto al Juzgado que él comandara durante tantos años.-

Por ello es que, causa mucha pena observar que su lamentable muerte saca a la luz la peor cara de muchos personajes que, en lugar de tener el verdadero valor de llamarse a silencio, aunque más no sea por recato y respeto a la familia y amigos del magistrado fallecido, aprovecharon la ocasión para vilipendiar ominosa y cobardemente a quien no podía ya defenderse. Nos guste o no, nadie puede negar que en los últimos años el Juez Bonadío llevó adelante una tarea colosalmente abrumadora, investigando sin descanso delicados casos que son de conocimiento público, a pesar de que él conocía plenamente la gravedad de la enfermedad que padecía y que tal titánico esfuerzo tarde o temprano terminaría con su vida, tal como efectivamente sucedió.

Francisco García Santillán

D.N.I. 10.661.522