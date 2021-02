La música nueva del viernes en una sola playlist

LIT killah presenta "CHANGE", su nuevo single. Luego de un 2020 acompañado por el lanzamiento de su videojuego LIT killah The Game, de posicionarse en distintos charts a nivel global con el hit Flexin’ junto al productor Bizarrap (BZRP) y del single Se Terminó junto a Kodigo, el rapero LIT killah comienza este nuevo año presentando su nueva canción, "Change".

"Change" surgió con la idea de hacer un tema bien “rapper” bajo el concepto del cambio. Por un lado, la letra habla de los cambios que LIT killah vivió desde su pasado más humilde hasta llegar al éxito en la música, y mejorar la vida de su familia: “cambié la vida de mamá desde que pisé un escenario / y pasó de un techo de chapa a tener un jacuzzi en el baño”. Pero, además, narra sobre las cosas que no han cambiado en él a pesar del éxito, manteniéndose fiel a sus principios y amigos.

Against editó "La sangre de los nuestros". Hacia finales de 2020 Against lanzó ¨10 años llevando la contra¨ su CD y DVD el cual fue filmado en el show festejo por los 10 años de la banda realizado en Groove en 2019 ante una sala completamente colmada.

Los festejos por los 10 años de Against contó con la participación de bandas invitadas como Ariadna Project, Xeven, Hermanos de Sangre, Transmutar, Pronoia, Descarnado e Infausto para abrir esta gran velada y contó con la participación de músicos invitados de Plan 4, Reytoro, Frater, Del Infierno, Juan Ignacio Orcajada Protus/ Ex Sobre tus Cenizas, Noguerra, Climatic Terra y NVLO en diferentes temas junto a Against.

Pink Sweat$ presenta finalmente su esperado álbum debut, PINK PLANET. Está compuesto por 16 canciones (más 2 bonus tracks) que muestran la gran habilidad del ascendente artista de Filadelfia para componer baladas honestas y hits pegadizos. Dentro de la producción Pink contó con la participación de D Mile (Lucky Daye, H.E.R.), John Hill (Khalid), Rogét Chahayed (Drake, Miguel) y Michael Keenan. "Pink Planet trata sobre el amor, sobre la inclusión y la libertad creativa. Como artistas, debemos tener la capacidad de hacer la música que nos gusta y eso es lo que traté de hacer en este álbum. De principio a fin, intento mostrar mi mundo creativo y espero que haya algo de eso para todos allí.” – Pink Sweat$.

El nuevo álbum incluye ocho canciones nuevas y seis temas que fueron lanzados en 2020 en el EP THE PRELUDE, una muestra para los fans durante la pandemia. PINK PLANET también incluye las cautivantes canciones “Icy”, “17” y la potente “Not Alright”, todas acompañadas por videos oficiales que pueden verse en YouTube. A comienzos de semana, Pink Sweat$ anticipó el lanzamiento del proyecto con el single “Heaven”.

Tu cara bonita lanza 'El Conjuro'. Es el nuevo adelanto de 'Crema', el nuevo disco de la banda madrileña que saldrá a la venta el día 12 de marzo. Un disco que contará con numerosas colaboraciones entre las que destaca (entre otros), Juanito Makandé, Miguel Campello o Macaco, siendo este último con quien sacaron su primer single de este nuevo álbum alcanzando ya más de un millón y medio de reproducciones en las diferentes plataformas digitales. Este nuevo tema cuenta con la colaboración de Muerdo en la que hablan de poner en valor la importancia de la Tierra, de saber dónde nacemos y de dónde venimos. Es un grito a la apropiación de su hábitat y de lo que nos proporciona. Todo esto pide hacer una revolución, luchar por nuestra raíz. Decidieron hacerla con Muerdo porque es un artista que comparte este concepto con Tu Otra Bonita, que piensa realmente lo que canta y lo entiende como un modo de vida.

Nahuel Santos lanza “Mariposas y mareo”. Se trata de una canción que de algún modo marca una vuelta al origen y un nuevo comienzo para Nahuel Santos. La canción coquetea con el tango y ritmos que acompañaron al artista en su infancia, y parte de la filmación del video se realizó en lugares que compartió con su familia durante su niñez.

Sobre el video, Nahuel dice: "Decidimos sacar ‘Mariposas y mareo’ porque esta canción nos llevaba a viajar y siempre imaginamos el video en una situación de viaje. Estábamos en plena cuarentena, encerrados en Palermo componiendo y esta canción era lo único que nos sacaba un rato de esa realidad. Por eso cuando se liberó un poco y pudimos salir a hacer el videoclip dijimos: ‘filmemos esto´.

Nahuel Santos es un cantautor argentino, oriundo de la ciudad de Mar del Plata. A lo largo de su carrera compartió escenario con grandes artistas nacionales e internacionales de la talla de Lali Espósito, Axel, Dyango, Pablo Alboran, Ricardo Arjona, Sergio Dalma, Alejandro Fernández y David Bisbal. Con repercusiones no sólo en los medios de nuestro país, Nahuel realizó conciertos y giras promocionales en México, Cuba y España. en 2014, musicalizó la historia de amor de Fabián Vena y Paula Morales en Somos Familia y en 2015, en la telenovela Golpe Al Corazón, éxitos de Telefé.

