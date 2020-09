La música se adueña de las pantallas

Música

Orquesta y violín

Hoy, a las 21, Fundación Cultural Patagonia presenta a la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro y la violinista Victoria Warzyca como solista, con obras de Haydn y Wieniawski en la web del diario Río Negro, www.rionegro.com.ar, en la pestaña “Quedate en casa”. El programa está conformado por “Sinfonía Nº 104” de Joseph Haydn y “Concierto para Violín Nº 2” de Henryk Wieniawski.

Música desde Bariloche

Desde mañana, a las 20:30, y durante todo el mes de octubre, la productora La Cueva pone en marcha el primer ciclo de música desde Moma Multiespacio. Se transmitirá en vivo a través del Facebook de LaCueva.Producción.Bariloche. La idea es aportar música en vivo con tres cámaras y una charla íntima de cada artista con la cantante Viri Bob. El público podrá hacerle preguntas a los músicos.

Cardomanso -la banda que integran Martín y Patricio Caracoche, Demián Príncipe y Juan Giandana- será la que abra el fuego con un repaso por el repertorio del grupo que abreva en los grandes del rock nacional como Aznar y Spinetta, con mixturas de folclore y country.

El acceso a la transmisión en vivo es libre aunque habrá una gorra virtual a través de CBU o un link de Mercado Pago que se puede encontrar en la página de Facebook. El show grabado se podrá disfrutar a partir del martes siguiente, en el canal de YouTube con el mismo nombre.

Antes de la función

Como ocurre con cada concierto de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro, regresa el Ciclo “Antes de la función”, en el que participan los integrantes de la agrupación, con explicaciones sobre las obras, acompañadas por interpretaciones musicales. Para ver en las redes sociales de Fundación Cultural Patagonia.

The Beats

The Beats, la banda homenaje a The Beatles dará hoy un show en vivo y totalmente gratuito. La cita es hoy a las 22 y se transmitirá en directo por streaming. “Help”, “Twist and shout”, “Come together”, “Let it be”, “Hey Jude” y “Yesterday” serán solo algunos de los grandes clásicos de los Cuatro de Liverpool que tocará el grupo argentino premiado como la Mejor Banda Beatle del Mundo por Beatles Annual Convention.

Para asistir al show y recibir el enlace de transmisión, solo hay que registrarse sin costo en donweb.com/es-ar/the-beats.

“Domingos de cámara”

Mañana, a las 18, en un nuevo encuentro de los “Domingos de cámara” el Trío Blanc -formado por Mara Diniello, arpa; Gustavo Berri, corno; y Hernán Apaolaza, oboe- interpretará “Romanza para oboe, corno y arpa” de Adolphe Blanc. Para ver en las redes sociales de Fundación Cultural Patagonia.

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

La banda que acompaña a Carlos “El Indio” Solari celebrará hoy sus 15 años con una transmisión especial por streaming que incluirá entrevistas, imágenes de distintos backstages, material inédito y un show en vivo. La emisión en las plataformas oficiales del grupo comenzará a las 17 con material de archivo y a las 21 se llevará a cabo el concierto en el que además se anuncian sorpresas. Un porcentaje de la recaudación de esta celebración será destinada a La Garganta Poderosa. Entradas a la venta en @TicketekAr.

Antenor

La banda de trash y groove metal hoy a las 21 se presentará gratis en vivo desde el Complejo Cultural Cipolletti, en el volumen III de este ciclo que lanzó la Secretaría de Cipolletti y que llamaron “Cultura produce”.

Se trasmitirá desde el Facebook y la cuenta de YouTube de la Secretaría de Cultura de Cipolletti.

Toquinho

El guitarrista y cantautor brasileño Toquinho, uno de los máximos exponentes de la música popular de su país, realizará un concierto vía virtual desde San Pablo hoy a las 21:30, en el que contará con la participación de la joven cantante Camila Faustino. Repasará sus grandes clásicos con anécdotas. Las entradas se encuentran a la venta por tickethoy.com (a través del enlace https://bue.tickethoy.com).

David Lebón

El ganador del Gardel de Oro este año realizará un show por streaming hoy desde las 22. El músico que integró los grupos Pappo’s Blues, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, Color Humano, Polifemo y Serú Girán, entre más, tocará desde el Movistar Arena, con sus músicos de siempre y algunas sorpresas. Entradas en livepass.com.ar.

Experiencia Piazzolla

“Experiencia Piazzolla en el Konex-camino al centenario”, evento online que recorrerá la obra del compositor Ástor Piazzolla y que anticipa la edición 2021 del festival, en la antesala de los 100 años de su nacimiento, se realizará de manera gratuita y virtual hoy, a las 20, de la mano de Fundación Ástor Piazzolla, Fundación Konex y CCKonex.

Daniel “Pipi” Piazzolla, nieto de Ástor y baterista de Escalandrum, es el curador artístico y será el presentador del encuentro, que contará con cuatro intervenciones musicales a cargo del Quinteto Ástor Piazzolla, el Trío Luminar, la saxofonista salteña Yamile Burichjunto a su quinteto y las cantantes Paula Maffia y Sandra Mihanovich.

El evento será transmitido a través del canal de YouTube del CCKonex y el sitio web experienciapiazzolla.com, pero quienes quieran podrán convertirse en promotores del festival aportando un monto que les permitirá acceder a merchandising y/o contenidos digitales exclusivos durante 2021.

Baglietto-Vitale

El dúo integrado por el cantante Juan Carlos Baglietto y el pianista Lito Vitale, que está a punto de cumplir 30 años de historia, ofrecerá mañana a las 19:30 un segundo concierto online, titulado “Actuar para vivir”, en el que harán un repaso por su trayectoria. Tocarán en el patio de la Casona de San Telmo, junto a Julián Baglietto en batería y percusión. Las entradas pueden comprarse en https://linktr.ee/baglietto_vitale.

Teatro

“El fueWEB frío”

Hoy a las 20:30 regresa “El fueWEB frío” en vivo. Es una puesta en escena neuquina, una versión diferente de “El fuego frío” la obra que protagonizan Verónica Cardozo y Julia Verussa, con dramaturgia y dirección de Verónica Martínez Durán. Es una propuesta por streaming en vivo por Google meet, desde la sala Deriva Teatro de Neuquén capital. En la puesta Irina García es invitada a disertar sobre la luz en un simposio de física en plena pandemia. La disertante vive una experiencia transformadora junto a la técnica de sonido del teatro, intentando volver ilesa y continuar con su ponencia. Daniela Lozano“Sueño profundo”, unipersonal interpretado por Daniela Lozano, con dirección de Emilse Díaz y Eduardo Meneghelli sobre fragmentos de textos de Anaïs Nin, Clarice Lispector, Banana Yoshimoto, Silvina y Victoria Ocampo y Julio Cortázar, se presentará mañana a las 20 y el sábado 10 de octubre a las 20:30 vía streaming. La función de mañana se transmitirá desde la intimidad del living de la casa de la actriz. Los tickets para ambas funciones se pueden adquirir en https://boleteria.nubecultural.com/10607-daniela-lozano-sueno-profundo.

Para chicos

El laboratorio del rock

“El laboratorio del rock”, interpretado por Lilén Quintín y el Grupo de Rock de Fundación Cultural Patagonia (FCP), llegará hoy a las 17 a los “Sábados en familia”. Con la dirección de Tato Cayón. Para ver en las redes sociales de FCP.

Maratón Pixar

Una maratón con las películas más recordadas de la factoría de Disney Pixar podrá verse desde hoy a las 20 y a lo largo de las siguientes 24 horas en la señal Disney Channel.

La seguidilla de películas, que forma parte del evento Pixar Fest que por estos días Disney lleva adelante en todas sus señales y redes, iniciará con “Ratatouille”, la multipremiada cinta de 2007 que contaba la improbable pero entrañable amistad entre un torpe aprendiz de cocinero y Remy, una joven y muy determinada rata que sueña con convertirse en un chef.

El resto de las películas que se verán mañana son “Los increíbles” a las 9, y “Los increíbles 2” a las 18. “Toy Story” a las 7:30, “Toy Story 2” a la medianoche y “Toy Story 3” a las 16:15.

“Buscando a Dory” tendrá pantalla a las 14:30, en tanto que “Valiente” se podrá ver a las 6 y repetirá a las 13. Finalmente, “Coco” se emitirá a las 20. El Pixar Fest de este mes suma también actividades y contenidos especiales en la web https://disneylatino.com/disney-momentos-magicos y en las redes sociales de Disney.

Además, en el canal oficial de YouTube de Disney en Latinoamérica se pueden ver de manera exclusiva tres cortos de “Cars”: “Mate viaja en el tiempo”, “Mate Lunático” y “Mate detective privado”.

Cine

“El gigante egoísta”

Un gigante a quien no les gusta jugar con los niños se verá envuelto en una aventura cuando, por su egoísmo, cambie el orden de la naturaleza. Filme de animación dirigido por Liliana Romero y Norman Ruiz. Se verá por Cine.ar TV hoy a las 20 y por Cine.ar Play gratis durante una semana.

“Perón y los judíos”

El director descubre una generación judía llena de idealismo humanista en la Argentina de los 50 bajo el gobierno de un Perón amigo y a la vez amenazante. La dirección es de Sergio (Shlomo) Slutzky (“El pacto del silencio”, “Disculpas por la demora”) con su locución y participación, así como de Raanan Rein, Herman Schiller y Abrasha Rotembeg. Se verá por Cine.ar TV hoy a las 22 y por Cine.ar Play gratis durante una semana.

“Historia de mi nombre”

Tras el incendio de su casa, la cineasta chilena Karin Cuyul regresó a los lugares donde creció para reconstruir sus recuerdos de la infancia. En este viaje emerge el recuerdo de Karin Eitel, mujer detenida y torturada en dictadura a quien debe su nombre, una historia de la que nunca hablaron sus padres, y que la acerca a Karin ya no solo por su nombre. Se verá en el portal Puentes de Cine, con una entrada de $ 160.

Danza

“La Cenicienta”

El Ballet Estable del Teatro Colón, dirigido por Paloma Herrera y bajo la batuta de Jesús Medina al frente de la Orquesta Estable, transmitirá por sus redes “La Cenicienta”, con coreografía de sir Ben Stevenson, reposición coreográfica de Dominic Walsh y música de Serguéi Prokófiev, mañana a las 20. Será a través del sitio web www.teatrocolon.org.ar/en-vivo y las redes sociales Facebook y YouTube, como parte de #CulturaEnCasa junto a ÓLA (Ópera Latinoamérica) y la red de teatros de Colón Federal. Espectáculo apto para menores, tiene como intérpretes a Macarena Giménez, Maximiliano Iglesias, Ayelén Sánchez, Jiva Velázquez, Matías de Santis, Natalia Saraceno, Paulo Marcilio y Julián Galván.

“Anne Frank”

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín ofrecerá la obra “Anne Frank”, una coreografía montada por Mauricio Wainrot en 1984 con música de Béla Bartók, que forma parte del archivo histórico del Teatro San Martín, desde hoy a las 20 a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires.

“Anne Frank” cuenta con escenografía y vestuario de Carlos Gallardo e iluminación de José Luis Fiorruccio y Eli Sirlin, y tras su estreno en el San Martín hace 36 años, su coreografía fue montada por más de 50 compañías en una veintena de países, entre los que figuran English National Ballet (Inglaterra), Ballet de la Ópera de Gotemburgo (Suecia), Ballet de Caracas (Venezuela), Ballet Nacional Chileno (Chile) y Ballet del Teatro Colón (Argentina).

Literatura

“Poesía en tu sofá”

Poetas de Argentina y de distintos países latinoamericanos participarán mañana de una nueva edición de “Poesía en tu sofá”, dedicada a jóvenes poetas latinoamericanas, de manera virtual, bajo el hashtag #quedateencasa. Entre las 19 y las 20, serán protagonistas del ciclo de lectura y recitado de poesía escritoras de Chile, Colombia, Perú, El Salvador, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia y México como Sara Uribe, Paula Illabaca, Tilsa Otta, entre otras, y representando a la Argentina, participarán Verónica Viola Fischer y Valeria Mussio.

Los interesados podrán seguir el encuentro por Instagram: @poesiaentusofaarg #poesíaentusofá #poesíaentusofáargentina.