Las novedades de Cipolletti tras la goleada con Olimpo

El primer once de Sergio Priseajniuc saltará a la cancha el domingo y, aunque todavía no tuvo un ensayo formal, hay algunas certezas sobre lo que tiene o no disponible.

Cipo visita a Huracán Las Heras desde las 17:30, con el estreno del técnico y la misión de recuperarse de la goleada con Olimpo. El regreso de Manolo Berra luego de cumplir la fecha de suspensión por cinco amarillas, es un valor fundamental para el equipo.

Su ausencia, la primera en el campeonato, fue en el 0-5 ante los bahienses. Se notó demasiado y su vuelta es prácticamente un hecho.

El flamante entrenador también incorporó a Gonzalo Barez a los trabajos defensivos y podría meterse entre los titulares. El ex Rivadavia de Lincoln o Juan Manuel Strak acompañarán a Berra en la mitad de la cancha.

El DT también deberá decidir si mantiene a Damián Jara en el lateral derecho en lugar del lesionado Matías Carrera.

La otra opción en el plantel es Maximiliano Carrasco, que debutó la temporada pasada pero no sumó minutos en la actual.

Diego Aguirre tampoco llegó a recuperarse de su lesión en el brazo. Junto a Carrera, apuntan a regresar la fecha siguiente de local contra Sansinena. Los plazos dan justo y su evolución será seguida día a día.

Las variantes en el mediocampo no abundan, ya que antes del cruce con Olimpo también se desgarró Cristian Fornillo.

Varios entre algodones 4 lesionados tiene Cipo. Carerra y Fornillo (desgarrados), Aguirre (luxación de codo) y Romero (rotura de ligamentos).

Brian Visser y Matías Sarraute vuelven a aparecer como los candidatos a estar desde el comienzo teniendo en cuenta que el resto son mayoría de juveniles.

Si el esquema vuelve al 4-4-2, Priseajniuc tendrá que elegir dos jugadores entre cuatro posibilidades: Nicolás Trecco, Daniel Opazo, Jorge Piñero Da Silva y Hernán Altolaguirre.

A pesar de que todavía no convirtió desde su regreso, el oficio de Piñero ha quedado demostrado incluso ante Olimpo. Trecco y Opazo son los goleadores de la temporada con cinco cada uno. Altolaguirre hizo tres, aunque jugando menos minutos.

El nuevo entrenador tendrá su debut a cuatro días de su primer entrenamiento por lo que el tiempo es acotado. No perder en Mendoza suena bien después de la dura caída en La Visera.