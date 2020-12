La nueva fórmula jubilatoria será debatida en la Cámara de Diputados

El proyecto que pretende cambiar la fórmula para calcular los aumentos de los jubilados será discutido por los diputados nacionales el próximo martes.

La iniciativa logró hoy la firma del dictamen para que sea debatido en la cámara baja del Congreso Nacional. La discusión en el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto comenzó a partir de las 10 de la mañana.

Pasadas las 13,20, las autoridades de ambas comisiones pusieron a votación tres dictámenes: el de mayoría, que impulsa el Frente de Todos y logró la mayor cantidad de firmas; y los de minoría, uno de Juntos por el Cambio y otro del Frente de Izquierda.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller cuestionó los planteos de la oposición. "Siento que están tratando de construir una gran post verdad que sirve para desacreditar las acciones positivas de este gobierno", dijo.

Del otro lado, el radical Alejandro Cacace, planteó que la fórmula no contempla la inflación."Al sacarle la inflación, la caída de las jubilaciones no tiene piso y no se establece ninguna garantía para que no haya disminución de los haberes para 2021", afirmó.

La iniciativa comenzó a debatirse el pasado lunes con las exposiciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y de la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

La iniciativa ya fue aprobada por el Senado.

¿En qué consiste?

La movilidad jubilatoria es la ley que indica cómo deben establecerse los mecanismos de aumentos de los haberes jubilatorios.

El proyecto -que será discutido en la Cámara de Diputados- modifica el índice de movilidad jubilatoria en base al trabajo de una comisión bicameral mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021. Combina en un 50 por ciento la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo.

El Frente de Todos -el bloque que impulsa la iniciativa- manifiesta que la fórmula es similar a la que estuvo vigente entre 2008 y 2017. En ambas metodologías de cálculos, la actualización de las jubilaciones se realizaba de manera semestral y en base a variaciones en los salarios y en la recaudación de Anses.

Las diferencias de criterios se da por la otra fórmula que fue impulsada por Cambiemos en 2017, que tuvo vigencia hasta el 2019. Esta modalidad, se actualizaba de manera trimestral, basada en un 70 por ciento por la inflación y en un 30 por ciento por variación salarial.