Así rescatan la historia de Neuquén con Sara Riquelme a la cabeza 

Podemos romantizar el pasado en nuestra región, pensar que lo acontecido en otro tiempo fue mejor, con mejores valores, convicciones y deseos de progreso, dejando de lado la realidad de complicaciones y marginación. O podemos demonizarlo y llegar a considerar que eran épocas de opresión a distintos sectores sociales, rigor… ¿creer que es aburrido mirar hacia atrás, tal vez? Sin encontrar allí la semilla de lo que somos hoy, aunque sea para definir lo que no queremos repetir.

O, como tercera opción, animarnos al “riesgo” de abrir el juego, descubrir lo que significa “historia” para cada comunidad lejos de la capital provincial y empezar a construir desde allí para adelante.

“Ellos no nos están esperando para que les digamos cómo hacer las cosas”, dice Sara Riquelme con total franqueza.

Sin ofenderse ni sentir que se degrade a una institución de casi 70 años de trayectoria, esta docente, tercera generación de neuquinos, también madre y abuela, propone el camino de buscar acuerdos, “tener cintura”, escuchar y aprender de los demás. Acercarse y conocer de primera mano el camino que esos vecinos transitaron para llegar a donde están hoy. No sólo en torno al centro, la plaza y el municipio, sino también de cara a los barrios periféricos, que tantas veces cayeron de la foto que perdura en los libros. «No hay nadie tan sabio que no tenga mucho que aprender, ni nadie tan ignorante que no tenga mucho para enseñar», dice una frase en su perfil en Facebook.

Hace exactamente 20 años que Sara se incorporó formalmente a la Junta de Estudios Históricos de Neuquén, pero hace poco asumió como su presidenta. Dos décadas pasaron desde que sus prácticas áulicas, conectando la historia con las grandes obras de Cortázar, Borges y García Lorca, la llevaron en 1999 a participar del 1° Congreso de la temática, para no irse más. Gloria Fernandez, secretaria de ese entonces en la Junta, fue quien se fijó en sus trabajos y sugirió que la invitaran a ser parte. Correo postal mediante, la convocaron a una reunión en el Archivo Histórico, sobre calle Irigoyen, y un diploma fue el recuerdo de su designación como miembro del grupo.

Foto: Matías Subat.

***

Si bien ella ya venía ejerciendo tareas relacionadas con el cargo, en reemplazo del presidente anterior, Mario Márquez, que registraba problemas de salud, su designación formal ahora con el voto de sus compañeros y compañeras la convirtió en la segunda mujer en llegar a ese cargo, en tantos años de vida institucional. Una reseña en el sitio oficial de la Junta repasa, de período en período, los nombres de quienes han conducido la comisión, desde aquella resolución N°391, que le dio origen a todo el 14 de marzo de 1953. La profesora Elsa Bezerra había sido la primera, en 2007.

La falta de representación femenina a cargo de esos círculos académicos se daba por muchos factores, explicó Sara. No es que se prohibiera, porque de hecho eran varias participando, pero no se ubicaban a la cabeza. Las mejoras en el acceso a la educación, a otras carreras de grado aparte de la de “maestra normal”, los cambios en la mirada social acerca de las aspiraciones que las mujeres se podían permitir, qué horizonte alcanzar, fueron abriendo paso entre los hombres y a la vez empoderando a aquellas que ni se lo habían propuesto.

“Ha habido un cambio importante, pero no siempre hemos sido conscientes”, opinó la profesional.

Las firmas que sellaron la creación del equipo fueron las del gobernador Pedro Luis Quarta y el secretario Claudio Juan Robiglio, cuando faltaba un año para que Neuquén dejara de ser Territorio Nacional y la capital se preparaba para sus primeros 50 años de vida. La temática venía con el impulso de Gregorio Álvarez, que cuatro años antes, en 1950, fundaba la Casa Neuqueniana en la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de difundir la historia, la geografía, folclore, arqueología, etnología y geología de su región.

Esa misma eminencia nacida del interior profundo de la provincia fue el segundo presidente de la Junta, entre 1966 y 1969. “Era un humanista, sumamente popular, un intelectual indiscutido al margen de cualquier error que haya podido tener, cuyos trabajos muchas veces recién estamos aprovechando ahora”, valoró Sara al hablar del destacado referente.

Casa de las Leyes, en Neuquén capital, es donde se reúne la Junta cada mes.

Foto: Matías Subat.

***

Con esa mirada del trabajo académico buscan seguir construyendo en lo que se viene. El 12° Congreso de Historia Regional que realizarán en Andacollo el 10 y 11 de Noviembre es muestra de eso. Fue esa comunidad la que pidió ser sede y participar en la organización previa. Desde la Junta valoraron ese deseo y escucharon lo que esos vecinos creían necesario reivindicar. El afiche con los pirquineros y los crianceros trashumantes fue uno de los primeros frutos a la vista. Los trabajos que se seleccionen para exponer y difundir se sumarán a esa búsqueda. Y el diálogo que surja de eso completará el proceso.

Similar es el proceso en Villa Obrera, Centenario, donde la 4° Jornada de Historia local va hilando incluso más fino, de cara al 12 de Octubre, en los relatos sencillos de vecinos y vecinas de ese sector de la ciudad, periférico, de ribera, que se animó a nuevas ideas alrededor de la Biblioteca. Como se dijo al comienzo de esta nota, “ellos no están esperando que nosotros les digamos cómo hacerlo, ellos ya lo resuelven como pueden y si nosotros no nos acercamos nos quedamos afuera de ese campo epistemológico. No podemos perdernos ese capital”, concluyó Sara Riquelme, con ansias de seguir aprendiendo.

Para quienes quieran conocer a la Junta, además de buscarlos en redes sociales, la pueden encontrar en Casa de las Leyes, que es el lugar donde se reúne el primero y el tercer lunes de cada mes, con receso sólo en enero y febrero.

***