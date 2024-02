Pehuenia: Lucas Becerra, el joven pastelero que deslumbra con sus desayunos en la villa

Por Victoria Rodríguez Rey

Un ambiente único, un desayuno único. Así se comienzan los días en Amarras, una hostería en pleno bosque cordillerano orientada hacia la vista oeste del lago Aluminé, en Villa Pehuenia.

Lucas Becerra, nacido de Zapala y formado luego profesionalmente en Aluminé, hoy se luce con sus creaciones en Pehuenia, donde locales y turistas elogian sus desayunos, principalmente.



Lucas Becerra es desde hace 4 años el responsable que el inicio del día sea inmejorable para los visitantes y locales. Al mando del desayuno, presenta un mix variado, fresco, casero y nutritivo que se elabora durante las madrugadas.

“El desayuno tiende a considerarse la comida más importante del día. Por eso siempre busco un desayuno completo, saludable y equilibrado, cargado de alimentos ricos en fibra, vitaminas y proteínas. Donde cada plato o acompañamiento pueda garantizar el bienestar de cada pasante y la energía para comenzar el día”, comparte Lucas Becerra sobre las búsquedas en la planificación del desayuno.

Tempranísimo Lucas Becerra empieza su servicio en Amarras.



La propuesta está compuesta por cortes de frutas, fiambres, medialunas, yogurt natural, granola, entre otros ingredientes. Las opciones saladas son tostones de huevos revueltos con diversas combinaciones de frutas y verduras. Quienes prefieren lo dulce, los waffles con crema, frutos rojos, banana, arándanos o dulce de leche son la opción. Con previa anticipación, se elaboran propuestas sin tacc o integrales. Hay opciones para visitantes veganos y vegetarianos.

Quién no se va a tentar con estos waffles…. imposible que no ocurra.



Para los paladares más tradicionales también está la opción regional que combina panificación casera con diferentes tostadas de panes blancos y negros con mermeladas, rulos de manteca, queso untable y miel.

Para los paladares innovadores e inquietos, hay pan relleno de camarones o tostadas francesas.

“Esta tostada es una rebanada de pan de molde empapado en leche y huevos batidos para luego ir a la plancha con manteca, sellada de cada lado. Se puede acompañar con jalea, miel, frutos. También elaboramos un sándwich en pan de papa el cual puede ir relleno de jamón y queso o capresse. Hay tostadas con diferentes hummus y semillas”, detalla el chef a cargo.

Todo casero, recién hecho, fresco, natural… ideal para este verano.





Con apenas 24 años, Lucas Becerra se anima a integrar frutas, verduras, semillas, dulces, huevos, yogur, fiambres, y variedad de panificados en una sola propuesta.

Nació en Zapala y se formó en gastronomía en el Centro de Formación Profesional de la localidad de Aluminé. Hoy está a cargo de la primera y fundamental nutrición del día, el desayuno.

La planificación de los días en la cocina de Amarras se inicia siempre el día anterior. Cuando Lucas llega a la cocina a las 6 am ya siente el aroma del fermento de los panes y el yogur, que también es casero, está listo para continuar su proceso de refrigeración. Es momento de sumarse, a través del amasado, a la atmósfera de trabajo que ya viene gestándose desde hace unas cuantas horas.

“Cuando entro al turno ya me espera el fermento descansado en frío del día anterior. Esto da lugar a levar, bollar y hornear. A medida que pasa el tiempo se siente el aroma en el salón y así se da comienzo al despacho”, enamora Becerra compartiendo el proceso de elaboración.





Siendo adolescente se propuso profesionalizar el oficio de la cocina. Diseña un plan de vida que le permita formarse en la actividad y trabajar en eso. Contento con las acertadas decisiones, enumera su inmediato pasado y agradece cada oportunidad vivida.

“Cuando ingresé a Amarras estaba cursando segundo año de pastelería. Hice las dos cosas en simultáneo hasta que terminé de cursar. Amarras me dio la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido y el gerente siempre me dio la posibilidad de innovar, opinar y crear nuevas opciones hasta que llegamos al resultado del día de hoy. Pertenecer al staff de Amarras es sinceramente un orgullo porque tengo la libertad de crear y para quién le apasiona lo que hace eso es super importante, sin contar que trabajar con vistas al lago es un privilegio que no todos tienen”, repasa Lucas sobre sus inicios en la gastronomía.

La mesa está servida… es hora de degustar y empezar bien el día.



“Para mí la cocina es el lugar más importante de la casa. Se crea un momento de unión, de charla, de encuentro entre seres queridos y que mejor hacerlo si no es comiendo algo rico. Generalmente nos juntábamos en las meriendas en casa, y eso me motivaba a preparar algo diferente siempre para acompañar el mate. Luego descubrí que quería hacerlo en forma más profesional, y ahí los desafíos no tardaron en llegar”, comparte.

La pasión por la gastronomía es proporcional a la que siente por ser neuquino. Lucas entendió que saber cocinar es una manera de establecer vínculos con las personas y con el entorno. Siente orgullo de haberse podido formar en su provincia. La gastronomía le permite seguir descubriendo y degustando esas tierras con tanta riqueza cultural y natural.



“Ser pastelero me motiva a seguir creciendo, y ahora veo que me puede dar la posibilidad de combinar mis tres grandes pasiones: la cocina, los viajes y la fotografía llegando así al equilibrio que tanto vengo buscando”.

“Capacitarme me enseñó la disciplina, las técnicas y habilidades necesarias. Luego la creatividad surge de uno, de las ganas del día a día. Lo idílico del lugar es que te inspira. Hasta las adversidades cotidianas, como el invierno y el acceso de algunos productos hacen que uno esté en constante desafío de innovar”.



Lucas Becerra es un pastelero que desconoce de límites y todo lo transforma en posibilidades. Cuando el día despierta, se pone al servicio y elabora desayunos innovadores, nutritivos y saludables. Por las tardes, antes que el día se desvanezca, amasa panes rellenos que ofrece en las costas de ríos y lagos de la zona. Como la versatilidad de la masa, Lucas despliega, mientras disfruta, los primeros pasos de una profesión que ya asegura exitosa.

Para quienes transiten por los paraísos cordilleranos, dejen tentarse con esta propuesta de un paisaje de sabores. A orillas del lago Aluminé, a diario Lucas Becerra espera a turistas y visitantes para deslumbrar y nutrir con ingredientes nobles y regionales, para que cada día, se transforme en una deliciosa postal de precordillera.

Lucas Becerra en la cocina de Amarras, en Pehuenia.