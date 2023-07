Yamil Nievas: «El vino amplifica cualquier momento de nuestras vidas»

La evidencia más antigua que se conoce, gracias a una vajilla de cerámica, data del año 5.400 a.c. Según testimonios arqueológicos, se produjo por primera vez en la era neolítica, en la zona que hoy ocupan Irak e Irán. Con los años el consumo se fue expandiendo hacia el sudeste, llegando a Grecia, y hacia el sur y Egipto. Más adelante llegaría a Francia, Italia y España, quienes son desde el medioevo grandes productores y quienes comenzar a trabajar en la producción de diversas cepas y calidad.



A mediados del siglo XVI, los conquistadores llevaron al Cuzco las primeras plantas, de la especie Vitis vinifera. Desde allí fue conducida a Chile en 1551 y luego introducida a la Argentina por vecinos de Santiago del Estero, seis años después.



Desde esta provincia se propagó el cultivo hacia el centro, oeste y noroeste del país. ¡Si, Señoras y señores! Esta resumidísima historia pertenece al vino, la bebida más noble que ha tenido el ser humano.

En la modernidad podemos entender un poco más por qué esta bebida atraviesa el tiempo, a diferencia de otras que tienen sus momentos, sus modas, su popularidad y luego se evaporan. Sin embargo, el vino perdura, persiste en el tiempo. ¿Qué lo diferencia? Si hacemos un resumen básico de qué es el vino, podemos decir que es un fermento natural a base de la fruta de la vid, previamente prensada. Se deja madurar un tiempo determinado, puede ser en madera o no, y luego se embotella.



Ahora bien, hasta ahí no hay ningún secreto, nada especial. Sin embargo, todos sabemos que el vino es más que eso, mucho más. Es espiritual, tiene alma. Es la única bebida, que es transversal a todas las clases sociales, desde el obrero que luego de una larga jornada laboral se sienta a su mesa a disfrutar del vino con un poco de soda hasta en los banquetes más destacados y sofisticados, el vino está ahí.

Tiene algún tipo de … ¿magia será? ¿Algún tipo de poder sobrenatural? Difícil de materializarlo y describirlo, Pero sin duda. ¡Que las hay las hay! El vino tiene eso que lo hace especial, subraya, acentúa, amplifica cualquier buen momento. Todo, acompañado por una copa de vino es mejor: un paisaje, una charla, una risa, una compañía, un libro, una pintura, una comida, una fogata, un recuerdo. Es tan poderoso que incluso, mejora hasta la tristeza.



El vino es sin duda, la gran bebida nacional y en este marco que se presenta en la actualidad, es importante el rol de los profesionales.



Yamil Nieva es un destacado sommelier regional que viene trabajando en la comunicación del vino, desmitificando preconceptos que existen en el inconsciente popular. “Mi entusiasmo por el vino comenzó desde chico, junto a un amigo bastante más grande que yo. Siempre descorchábamos una botella de vino y comenzábamos a desarrollar lo que a cada uno le pasaba. Durante esas charlas me sentí atraído por el vino, pero nunca había profundizado demasiado. Él comenzó a contarme sobre el mundo del vino, la historia y se me despertó la curiosidad”, cuenta Yamil en Viedma, su lugar de residencia.

En sus principios fue autodidacta. “Comencé a estudiar y leer por mi cuenta, luego estudié en la Escuela Argentina de Vinos, prontamente hice la carrera de sommelier, y cambió mi perspectiva de qué hacer con mi pasión por el vino. Pasó de ser un hobby intenso a ser mi profesión. La idea es estudiar enología, el mundo del vino es muy cambiante”, afirma.



-¿El público del vino se expandió en el último tiempo?

-La gente joven comenzó a acercarse más al vino. Hace una década atrás, había un cupo muy limitado de gente interesada en el vino y por lo general, gente grande. Hoy el curioso, que quiere conocer, que está en la búsqueda de algo nuevo y prueba cosas distintas, ronda en una franja de edad que va desde los 25 a los 50 años.



– ¿Cómo se posicionan los vinos regionales?

– Río Negro es una provincia históricamente vitivinícola, con un gran desarrollo. Si bien es verdad que la punta de lanza a nivel mundial ha sido Mendoza, con respecto a los vinos argentinos. Pero eso no le quita mérito a las bodegas patagónicas. De hecho una bodega rionegrina fue premiada a nivel mundial poquito tiempo atrás.



-¿Cuál es el rol del sommelier en el círculo del vino?

-A veces se confunde con el enólogo. Nuestra tarea es comunicar, llevar todo el tecnicismo del laboratorio de la bodega al consumidor final. Trasladarlo de una manera más simple. La forma en que la comunica puede variar, pero en definitiva es una especie de asesor, y su trabajo puede ir de recomendar un vino, en función de una comida determinada, hasta ser un consultor de una bodega para corregir determinados aspectos de lo que se pretende de un vino. Pero la esencia es comunicar.



-¿Hay que tener algún conocimiento previo para entrar en la cultura del vino?

-A la cultura del vino no le ha favorecido que se la encasille en un lugar elitista, donde para poder disfrutar de un vino tenemos que ser grandes gastronómicos, o tener un paladar especial. Creo que no hay nada más alejado de la realidad. No hace falta tener grandes conocimientos de vino para consumirlo. También ese es el trabajo del sommelier. Es un error trasmitir que el vino es para pocos, que tenés que haber atravesado ciertas vivencias para poder consumirlo. Si un comensal me pide el mejor vino de la carta y también me pide hielo, la única pregunta que le puedo hacer como sommelier es cuánto hielo quiere para ese vino. No me interesa la forma de cómo lo quiere tomar, lo toma como más le guste. Sí le puedo sugerir lo que considero correcto.



-¿Qué tiene el vino de diferente a otras bebidas?

– Todas las bebidas tienen su magia y su momento, pero me siento enamorado del mundo del vino y de lo que trasmite. Me parece mágico ver como crece y se desarrolla una planta y tener un abanico de perfumes, gustos y sensaciones táctiles. Es mágico que una bebida me pueda trasladar a un recuerdo con solamente oler y dar vuelta una copa.

Wine taster 2023 en Viedma

Por estos días, ell sommelier Yamil Nieva terminó de diseñar y organizar un evento innovador para el mundo del vino en la región.

Se trata de una degustación de 20 vinos distintos, todos de alta gama, divididos de acuerdo a las regiones de la Argentina.



Cada paso de la degustación será maridado con sabores de la gastronomía regional acorde a los vinos.

La elaboración gastronómica estará a cargo de alumnos de tercer año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía, coordinados por los docentes Carolina Muller y Sabrina Nanti.



El evento se llevará a cabo en el salón Altos Álamos, de Viedma, el 16 de septiembre a partir de las 20.



La velada contará con artistas invitados. La artista plástica Marina Molina Pereyra realizará una pintura en vivo y la música en vivo estará a cargo de Jona Grove, Solepnis Duo y la DJ. Jota Sol. Al finalizar la degustación tendrá lugar el After Wine donde habrá música y se abrirá una barra de tragos.



“La intención es que sea cada vez más grande, con más gente, más bodegas y más artistas. Que sea un evento de calidad y que podamos disfrutar de este tipo de eventos, que estamos acostumbrados a ver en las ciudades grandes. Poder vivirlo acá, en Viedma”, entusiasma Yamil.