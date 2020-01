La peña: con esos números no hay festival que aguante

En tiempos de crisis es cuando más se revisan los números. Y la verdad que son cifras para revisar. Un paquete de artistas de buen nivel y trayectoria le puede costar varios millones de pesos a los organizadores, muchos de los cuales no están en condiciones de contratarlos.

Sería injusto mencionar solo algunos por las cifras que demandan para ir a un festival, pero sería justo poner blanco sobre negro y ver si en realidad se puede o no se puede cobrar semejantes cifras.

Ocurrió hace algunos días que un artista y sus músicos, más el equipo que los acompaña, demandó para una presentación de un festival una suma de 6.300.000 pesos. A eso hay que agregar los gastos que demandan plantillas numerosas, alojamientos y hasta aquellos que cobran por kilómetro recorrido. Es decir, nada menos que cien mil dólares a cotización oficial.

Otro de los grupos pidió 3.000.000 de pesos. Entre solo dos estamos hablando de más de 9.000.000 de pesos, cifra enorme para cualquier pueblo que se da el lujo de organizar una fiesta una vez por año.

Pero no se termina ahí. Un millón de pesos es una cifra común para los artistas y casi no se puede contratar alguien de renombre por debajo de ese número.

No se trata de revisar si se les da trabajo a los consagrados, que en definitiva son los que convocan multitudes. Se trata de racionalizar las cifras que piden en una Argentina que no está en condiciones de afrontar esas erogaciones.

Es verdad que los artistas no tienen trabajo todo el año y que muchas veces las recaudaciones se reparten a lo largo de toda la temporada, pero aún así es demasiado pedir el equivalente a una cifra en dólares. Con diez millones de pesos se pueden hacer muchas cosas, pero no un festival de envergadura. Solo por hacer cuentas, un festival de tres noches, con tres consagrados por jornada, le estaría costando entre 5 y 10 millones de pesos cada día. Es decir, en el caso más barato, 15 millones de pesos solo de músicos y cantantes.