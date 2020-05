La Peña: con la música nacional ayudamos a miles

El escenario es complejo. Se habla de rubros que cayeron en desgracia a partir de la cuarentena, de aquellos que volvieron a trabajar a medias y de los que todavía no pudieron hacerlo.

Pero están los que posiblemente queden al final de la lista de lo que se reactiva. La cultura y el arte deberán esperar para volver a trabajar y en el medio hay cientos o miles de trabajadores que están en problemas. El tema coronavirus generó nuevas ideas por las redes, propuestas simpáticas y de calidad, pero no generó recursos genuinos. Y no todos, más bien diría la gran mayoría, tienen espaldas para soportar tanta inactividad. No todos son famosos ni consagrados. Pero aún así, los que tienen la suerte de estar bien económicamente sienten la falta de trabajo. Porque esto es literalmente quedarse sin trabajo.

Por esa razón, los consagrados que tienen más peso mediático hicieron justamente un pedido a los medios audiovisuales para que se difunda la música nacional y como consecuencia ellos puedan cobrar al menos los derechos que les corresponden.

Valeria Lynch, Tini Stoessel, Lali Espósito, Alejandro Lerner, Luciano Pereyra, el Chaqueño Palavecino y Soledad Pastorutti son algunos de los que dan su testimonio para la campaña que busca generar ingresos en tiempos muy complejos.

Concretamente le pidieron a los medios de comunicación que emitan música nacional para percibir el pago de sus derechos de autor y/o de intérprete, teniendo en cuenta que no pueden brindar shows en vivo.

Grabaron un video que difundieron bajo el hashtag #SiempreEstamos, para dar a conocer la idea.

“Para los buenos momentos. Para los no tan buenos. Siempre estamos. Para acompañarte en la soledad. Para disfrutar con la gente que querés. Para bailar y festejar. Siempre estamos. Para calmar la furia. Para sentirte libre aunque estemos encerrados”, dice el mensaje.