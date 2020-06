La Peña: Cosquín es el primero en decir “acá se hace” en el 2021

En un escenario carente de certezas, una luz apareció allá al fondo sobre la vuelta de los festivales folclóricos. Y el que levantó la mano para decir acá se hace fue Cosquín, que confirmó la edición del año próximo y le puso fecha.

Desde el 20 de marzo no hay espectáculos masivos, no se hicieron más festivales de ningún tipo y los folcloristas quedaron de brazos cruzados. Sin trabajo, sin ingresos y esperando certezas. Pero claro, visto desde hoy, parece demasiado tiempo el que queda todavía para esperar. Vale de todos modos tener esta certeza y saber que el festival mayor del país se hará entre el 23 y el 31 de enero. El pero está sujeto al coronavirus, que según los pronósticos más pesimistas, para ese tiempo estaría controlado.

“Cosquín no se dejó de hacer ni en épocas difíciles como en dictadura. Y decir que lo vamos a hacer no es un capricho, sino que responde a la tremenda responsabilidad que pesa sobre nuestras espaldas”, dijo Gabriel Musso, intendente de Cosquín a Cadena 3.

Agregó: “Este festival es la utopía de que esta pandemia va a pasar y Cosquín va a servir para reencontrarnos en un abrazo que, tal vez, no será simbólico y lo podremos disfrutar”.

Musso explicó que “la idea es que pueda ser presencial”. “Mi corazoncito me dice que será como siempre, pero las alternativas tendremos que evaluarlas de acuerdo a la situación general y al protocolo que se determine”, admitió al mismo medio.

Es lejano, pero hay algún avance sobre la vuelta al trabajo, a los espectáculos, aunque no alcanzo a imaginarme a un Cosquín por televisión con la plaza vacía. Porque los festivales no son solo lo que pasa en los escenarios, también se hacen con el público.

No me imagino sin público al Festival de la Chaya en La Rioja, porque es parte del espectáculo que se convierte en carnaval arriba y abajo del escenario.

Falta un semestre para la temporada de festivales y ojalá aparezcan más certezas.