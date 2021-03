La Peña: De pronto nos dimos cuenta cuánto vale un abrazo

Queda todo más lejos desde que la pandemia agrandó las distancias. Pero si de algo sirvió fue para entender el valor de los afectos.

365 días, 1.700 kilómetros y un montón de ansiedad hubo que superar para volver a verlos. Pero el año 2020 pareció durar el doble y la distancia se multiplicó como un viaje al polo norte. La pandemia acrecentó la necesidad de verlos, de sentir que estamos vivos, de escuchar sus voces, de comer juntos.

Cuánto vale un abrazo. Cuánto un asado compartido, cuánto una mirada sin filtro y una voz que dice lo que hace tanto no escuchamos. Es que las distancias y los silencios se multiplicaron en este tiempo. Y por qué no la angustia de no saber si nos volveríamos a ver y en qué condiciones.

Esta pandemia nos puso contra las cuerdas y nos pegó donde más nos duele, en los afectos. Y necesitamos de esos abrazos como si fueran el agua de cada día.

El ejemplo es personal, pero no tengo dudas que se multiplica en cada uno de nosotros que tiene sus afectos lejos. Por eso entendí el valor del abrazo, de la mirada, de las lágrimas. Entendí que valía la pena transitar esos kilómetros, que sería el tiempo de desandar el año de distancia y que por un abrazo era capaz de recorrer el mundo. Y así fue. Encontré angustia, dudas, pero muchas lágrimas llenas de valor, abrazos fuertes, duros, llenos de fuerza como para alimentar el alma y decir que estamos vivos.

Después vendrán los encuentros más numerosos, los asados con guitarreadas, el folclore a pleno y los brindis postergados. La pausa alcanza para reiniciarnos y empezar el año con más fuerza.

Pero vale el aprendizaje, vale la enseñanza. Entendimos que el cuidarnos también era postergar a los afectos, aunque las redes sociales o el teléfono nos ayudaran a saber de ellos. Pero no es lo mismo, no se siente igual.

La pandemia nos postergó en todo sentido y cuando esto pase volverán las emociones en directo.

