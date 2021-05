La Peña del Sur le abre las puertas a la voz rea del tango

Ricardo “Chiqui” Pereyra habló con LA COMUNA, contó recuerdos de su paso por la formación de Los Fisques, el show que tienen en carpeta con Leandro Rodríguez y, sobre todo, de lo que mostrará en la Peña del Sur el próximo fin de semana -incluye un homenaje el recientemente fallecido Héctor “Sapo” Benítez-.

Es “Chiqui” en el mundo del tango desde hace más de 40 años. Y en Roca es “El Chiqui Pereyra”, así todo junto.

P- ¿Qué lo trae otra vez por Roca?

R- Es algo que da pie para lo que vamos a incursionar a dúo con Leandro Rodríguez. Queremos mostrarlo y además venimos con algunas sorpresas. Es una linda oportunidad para estar con el público roquense una vez más.

Unos meses atrás falleció Héctor Benítez del grupo Fisque Menuco, con quien cumplió 50 años de música.

P- ¿Lo de sorpresa pasa por recordar a Benítez?

R- Si. Habrá un homenaje a mi querido amigo Benítez, la vamos a pasar bien. Con Benítez comenzamos en los fisques, fuimos los fundadores de este grupo que tanto perduro y por Benítez como el abanderado. Recuerdo que se iba con una guitarra a mi barrio Norte, a casa, a ensayar. Después con el tiempo se fueron sumando otros músicos como el “Canario” Duarte, Hugo Villegas y otros. En este show que armamos con Leandro (LR producciones) recordaré y contaré un poco de la historia de Los Fisques, un grupo que nos dio tantas alegrías.

En la historia de “Chiqui” Pereyra el tango le cayó posterior al folklore.

“A mí me vinieron a ver una mañana Juan Duarte y Ricardo Chiqui Pereyra (años 1968), yo tenía 16 años si mal no recuerdo. Ellos tuvieron en cuenta la importancia que tenía el festival folklórico de Choele Choel, porque el Diario Río Negro hablaba mucho de esos encuentros. Les dije que no sabía cantar y me insistieron una y otra vez, a la tarde estábamos ensayando y a los pocos días llegamos al festival de Choele Choel”, lo recordaba Benítez a Pereyra en una entrevista de LA COMUNA en el 2020.

P- ¿El “Sapo” Benítez?

R- El “Sapo” ha sido como una institución, ha luchado mucho por la música y principalmente por los grupos y cantores de la zona. Un grana migo.

Pereyra y Benítez fueron fundadores de Los Fisques, formación en la que el Sapo se mantuvo durante 50 años.

P- ¿El proyecto con Leandro?

R- Cada uno cantara con su repertorio y luego uniremos las voces para hacer canciones del “Chico” Navarro, algo de folklore y algo de Los Fisques también. Es un lindo proyecto el que estamos iniciando

Y dijo antes de los shows de viernes y sábado, “La vamos a pasar bien. Conservar las ganas y la amistad con Roca ya es un éxito, a Roca vengo siempre con la intención de pasarla bien”.

Las funciones van el viernes a las 21:30 y sábado, en calle Maipú 1460. Reservas al 2984576750.