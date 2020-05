La Peña: el folclorista debe ser pobre y en lo posible, morocho

Un programa de TV le dedicó parte de su edición hace un par de domingos al Chaqueño Palavecino, quien en virtud del aislamiento salió al aire de manera virtual desde su casa, en Salta.

Y la verdad es que no me sorprendió tanto lo ocurrido como paso siguiente, aunque uno siempre se guarda la esperanza de la racionalidad.

Llovieron reacciones por las redes acerca de lo que el Chaqueño tiene, de sus animales, de su quincho, de su casa. Y también sobre su origen, que no es chaqueño de la provincia del Chaco, sino del chaco salteño, que es un región geográfica. Algunos dijeron sentirse estafados por eso de que el Chaqueño Palavecino no es del Chaco. Me pregunto cuál es la estafa del músico y cantor que jamás ocultó su origen. Al contrario, cada vez que puede el Chaqueño habla de su Salta, de la región donde nació y se crió cargado de pobreza. Habla del Rancho Ñato, y hasta le canta a su tierra.

Pero tan asombroso resulta esto de la estafa que uno se pregunta cuál sería la diferencia entre ser chaqueño o salteño. Ninguna.

En cuanto al lugar donde vive y los recursos que tiene, no creo que sea el único famoso con un muy buen pasar en este presente. No es una defensa del Chaqueño, es entender que la gente tiene asumido, o al menos un buen número de personas, que el folclorista debe andar a caballo, con sombrero, ser pobre y en lo posible morocho. La gente no le perdona al Chaqueño que tenga lo que tiene y ocupe un sitio importante dentro de la música. En todo caso tuvo la gentileza de abrir las puertas y mostrar lo que tiene.

Si esto mismo hubiera hecho alguien del rock o de otro género musical seguramente hubiera estado bien, porque la gente asocia a la pobreza con el folclore, a la humildad con el folclore. ¿O se creen que el único famoso que hizo plata en Argentina es el Chaqueño Palavecino?.

Vaya uno a entender pensamientos de esta calidad, cargados de ignorancia.