La Peña: humorista, músico, cantante, todo eso fue Fontova

Tan pegadizo fue el tema Colón Colón que por años lo tarareamos y fuimos adaptando su letra según nos convenía. También tuvo letras que hicieron furor pero que hoy no hubieran tenido cabida. Quiero una novia pechugona era divertido, instalado entre los jóvenes, pero polémico.

Ese era el Negro Fontova, capaz de divertir sin límites, tanto que muchas veces pensé que además de músico y creador era un humorista. El Negro divertía, hacía reír, el negro cantaba y uno tenía que hacer algún ejercicio para tomarlo en serio. Porque también tenía temas más profundos, más serios.

Se fue el Negro Fontova, pero varias generaciones lo recordarán por siempre, sabrán qué hizo, sabrán que fue parte de los exponentes de un tiempo que se asociaron con el humor, con los momentos de bienestar cuando la tele tenía pocas opciones. A pesar de que el Negro fue contemporáneo, su trayectoria también se puede situar en épocas de la otra televisión y en tiempos en que las redes sociales no nos habían invadido. Es decir, el Negro Fontova formó parte de un escenario tecnológico en los medios y sobrevivió a la modernización vertiginosa.

Intenté situar en un género a Fontova y no lo conseguí. No supe definir qué fue lo que más lo identificó en materia musical y la verdad que no importó. Fue música y con eso alcanza para recordar su trayectoria. Pero Fontova fue también actor y eso le dio un grado de popularidad aún mayor.

Obviamente que cuando uno pregunta qué recuerda de Fontova, aparece en primer plano el tiempo en que hacía televisión con Jorge Guinzburg, un éxito que fue difícil de igualar y en el que Guinzburg concentraba todas las miradas.

Entre las canciones más recordadas podemos destacar el inolvidable “Me siento bien”, difundido por todos los medios e instalado entre sus seguidores.

Fontova tuvo brillo propio, dejó música con su sello y sobre todo se codeó con los grandes de la música y la televisión. Se fue Fontova, pero dejó sus huellas.