La Peña: la grilla de fiestas populares está vacía

Hace poco pensé que no escribiría más sobre streaming y otras plataformas para llegar a la gente. Pero la pandemia se extendió más de lo esperado y los festivales de todos los géneros se van cayendo del calendario. Casi podríamos anticipar que el verano, con suerte, tendrá una mini grilla de fiestas populares.

Faltan los anuncios formales, pero no quedan organizadores dispuestos a correr riesgos de esta magnitud, cuando la pandemia sigue siendo presente y futuro, sin horizontes claros sobre lo que viene.

La Manzana ya es certeza. No habrá festejos populares, como tampoco habrá fiesta de Roca. Y es atendible que estas posturas se anticipen y queden claras para la gente. No hay chances de fiesta en este contexto y ni siquiera existe ánimo de esas juntadas multitudinarias en un panorama en el que miles de argentinos perdieron familiares con estos contagios.

Organizar una fiesta como la Manzana o la Confluencia, con artistas de renombre y en algunos casos con figuras internacionales obliga a cerrar contratos con mucha anticipación y buena parte de ellos son en dólares. Qué contrato se podría firmar con un país que como el resto del mundo está casi paralizado esperando encontrar una meseta para el coronavirus. Y para colmo, tampoco se pueden firmar contratos en dólares con una economía que las únicas señales que da son las de una crisis donde nadie sabe qué pasará mañana.

Tal vez la Manzana sea la primera de las grandes que para la edición 2021, pero en lo que va de este año ya hubo muchas que decidieron no hacer ningún festejo. el Poncho en Catamarca se quedó sin la edición de este año. Cosquín dijo que sí, pero nadie sabe si de verdad será posible. Jesús María no anticipó nada y más cerca nuestro, la Confluencia en Neuquén todavía no dio señales.

Esto es lo posible. Los festejos son la fiesta de la gente, pero no se puede en este tiempo.