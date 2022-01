La Peña: Los festivales por ahora se hacen, pero penden de un hilo

Hoy sí se hace. Esa fue la respuesta que me dio uno de los organizadores de un festival de los llamados grandes en el país. “Pero de acá a febrero falta una eternidad y la verdad no tengo idea lo que puede pasar”. La aclaración no es casual, porque el salto de casos de coronavirus puso en alerta a todas las provincias.

Lo real es que ni siquiera se anunciaron carteleras. No hay contratos firmes y llegadas las fechas de los festivales se verá quiénes de los artistas más reconocidos están disponibles. Y los pocos que firmaron contratos tienen cláusulas que pueden hacer caer los acuerdos si los municipios o provincias tomaran medidas que condicionen la realización de espectáculos masivos.

Los festivales de este verano están confirmados, pero al mismo tiempo están en el aire. Por ahora se hace Jesús María, Cosquín se está publicitando, pero los dos se hacen en la provincia más complicada con los contagios de los últimos días. ¿Hay margen para sostener esos festivales sin alterar la demanda de atención de contagiados por coronavirus?.

El consuelo de que las terapias intensivas no están desbordadas es relativo, una explosión de casos podría generar problemas, sobre todo cuando hablamos de turistas porque en realidad el público que va a los festivales son mayormente turistas.

La Pera en Allen, la Manzana en Roca y la Confluencia en Neuquén siguen en pie, pero les tocan las generales de la ley en dos provincias que muestran números de contagios cuanto menos preocupantes.

El tan discutido pase sanitario vuelve a escena en escenarios tan numerosos. Nadie quiere frenar la vuelta de esos festivales que forman parte de la identidad de los pueblos, pero tampoco estamos tan aliviados como para no tomar más recaudos.

El escenario de alivio que se vivió hace dos meses no es el que se vive hoy y la música que convoca multitudes no está al margen de todo esto. Que los festivales se hagan es responsabilidad de todos.