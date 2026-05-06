Inscripción Juegos Rionegrinos 2026: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

Los Juegos Rionegrinos 2026 transitan sus últimos días de inscripción. El plazo límite para completar el registro será este viernes 8 de mayo, y la participación deberá gestionarse de forma virtual a través del sistema SAGE, a cargo de los docentes interesados en inscribir a sus equipos.

El certamen, que año a año convoca a miles de estudiantes de toda la provincia, ya tiene definido su calendario de competencia:

Etapa local: inicia durante el mes de mayo

inicia durante el mes de mayo Encuentros zonales: de agosto a octubre

de agosto a octubre Final provincial: noviembre en San Carlos de Bariloche

Una propuesta que crece en todo Río Negro

Los Juegos Rionegrinos forman parte de una política pública sostenida que busca promover la actividad física, la inclusión y el encuentro entre juventudes de toda la provincia. La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura y el Ministerio de Educación y Derechos Humanos.

Durante la edición 2025, el programa alcanzó a más de 18.000 jóvenes, mientras que en la final provincial cerca de 1.500 estudiantes secundarios representaron a sus localidades e instituciones, consolidando el carácter federal y participativo del evento.

Disciplinas de la edición 2026

Este año, los Juegos incluirán una amplia variedad de propuestas deportivas y expresivas:

Handball

Vóley

Mini vóley

Ringo

Break dance

Básquet 3×3

Atletismo (convencional y adaptado)

Circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad

El programa busca fomentar la práctica deportiva como herramienta de integración, promoviendo espacios donde niños, niñas y adolescentes puedan compartir experiencias, competir de manera sana y fortalecer vínculos con pares de distintos puntos de Río Negro.