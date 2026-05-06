River visita a Carabobo en Venezuela por la Sudamericana: hora, TV y formaciones

Este jueves, River buscará dar un paso hacia la clasificación en la Copa Sudamericana al visitar a Carabobo en Venezuela. El Chacho Coudet guardó a varios titulares que no viajaron y pondrá un mix.

El duelo será a partir de las 21:30 y tendrá transmisión exclusiva de DirecTV Sports (DSports). El árbitro del encuentro será el paraguayo Derlis López.

El Millonario está puntero en el Grupo H con 7 puntos, seguido por los venezolanos que tienen 6. Bragantino quedó con 3 y Blooming con 1.

Un triunfo lo dejaría muy cerca de asegurar el primer puesto que clasifica directamente a octavos de final. El que termina segundo juega un playoff con uno de los terceros de la Copa Libertadores.

Para este partido, Coudet ecidió darle descanso a cinco jugadores que habitualmente son titulares y no viajaron: Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Tomás Galván. Al no estar por la Sudamericana se espera que sí jueguen el domingo contra San Lorenzo por los octavos de final del Apertura.

El DT tampoco quiso arriesgar a Fausto Vera y Sebastián Driussi, recién recuperados de sus lesiones. Además, volvió a convocar a Kevin Castaño y a Santiago Lencina, relegados desde su llegada al club.

Posibles formaciones

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Ezequiel Neira, Jean Fuentes; Joshuan Berrios, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Eric Ramírez y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías.

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Matías Viña; Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre o Kendry Páez; Joaquín Freitas o Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Árbitro: Derlis López

Estadio: Polideportivo Misael Delgado

Hora: 21:30

TV: DSports