El cielo de Neuquén conmueve al mundo: la premiada foto que une el Salto del Agrio con la Vía Láctea

La inmensidad y pureza del cielo patagónico volvieron a ser el centro de atención a nivel global. A través del lente de la fotógrafa marplatense Alejandra Heis, una deslumbrante postal nocturna del Salto del Agrio, ubicado a pocos kilómetros de la localidad neuquina de Caviahue, fue seleccionada entre las 25 mejores imágenes de la Vía Láctea del mundo.

El reconocimiento llegó de la mano de Capture the Atlas, una prestigiosa plataforma internacional que desde hace nueve años se dedica a destacar obras fotográficas para promover la astrofotografía y generar conciencia sobre el avance de la contaminación lumínica en el planeta.

A diferencia de los concursos tradicionales, los artistas no postulan sus trabajos de forma voluntaria. Es la propia organización la encargada de realizar una rigurosa curaduría global, eligiendo las fotografías por su altísima calidad, su originalidad y, fundamentalmente, por su capacidad de revelar al mundo nuevos y fascinantes destinos.

La historia detrás del «clic» perfecto en Caviahue

Lograr esta obra de arte natural no fue producto del azar ni de la improvisación. La imagen neuquina que conquistó al mundo había sido planificada y pensada desde el año 2024. Sin embargo, como suele ocurrir en la exigente disciplina de la astrofotografía, la naturaleza tiene la última palabra. «Depende mucho del clima», confesó Heis, quien además de su pasión por la fotografía de naturaleza y paisajes, trabaja como empleada de comercio.

La oportunidad dorada llegó finalmente en el otoño del año pasado. En abril de 2025, exactamente a las 5:50 de la madrugada, el instante preciso en el que el arco galáctico comenzó a elevarse majestuosamente sobre la caída de agua.

El resultado es una composición que lo dice todo sin necesidad de palabras: un arco perfecto de la Vía Láctea que parece abrazar la caída del agua.

En la escena, el hilo de agua del Salto del Agrio cae blanco y suave, iluminado con extrema sutileza, mientras el entorno rocoso se mantiene en una respetuosa penumbra para dejar que el cielo sea el único y verdadero protagonista.

Foto: Alejandra Heis.

La fotografía, un impulso para el astroturismo y la conservación ambiental

Heis, quien lleva casi una década especializándose en capturar la noche, entiende que este tipo de selecciones buscan «mostrar lugares distintos cada año». Más allá del prestigio internacional, la fotógrafa destaca el inmenso valor de la visibilidad que otorga la plataforma.

Foto: Alejandra Heis.

«Es una herramienta para mostrar estos paisajes a la comunidad fotográfica y a los amantes de la fotografía en todo el mundo», afirmó.

Foto: Alejandra Heis.

En este sentido, desde la provincia de Neuquén destacaron que su premiada captura funciona como una puerta de entrada para el astroturismo, un segmento turístico en pleno crecimiento que encuentra en la cordillera las condiciones ideales por la oscuridad y la transparencia de sus cielos.