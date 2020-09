La Peña: No quedarse quieto con los seguidores en este tiempo

Entre la nada en el mundo del folclore hay gente que sigue en marcha y uno de ellos es el Chaqueño Palavecino, que no para de hacer cosas para llegar a sus seguidores, aunque también plantea su preocupación por el parate que impera en el país. De hecho, los artistas creen que será un año perdido, porque para el 2021 no se firmó ningún contrato todavía, con lo cual lo último que hicieron de magnitud se remonta a febrero pasado y tal vez hasta el próximo febrero no tengan trabajo.

Mientras, avanza el Chaqueño y busca que no se enfríe su relación con su gente. Vía streaming hizo varias presentaciones.

Entre paréntesis, cuando puedan escuchen y vean el video con el tema Flores para mi madre, que canta con muchos músicos en el teatro Gran Rex. Un tema de muchos años, rescatado del olvido y grabado con la banda musical del Chaqueño que suena muy lindo.

El cantor salteño se aferra a los formatos posibles en esta época y desde “El Patio del Chaqueño”, en Rosario de Lerma, hizo su segundo show acompañado por músicos y bailarines. Según se supo, tiene seguidores de varios países del mundo y el mecanismo está funcionando con más gente de la que imaginaba.

Empezó con “Río mío”, “Salta mía” y “Adiós amor mío”, para darle forma al segundo “festival” vía streaming. No es lo mismo que el vivo en un estadio o en un predio con acústica natural, pero es un tiempo en el que no hay chances de elegir en qué formato se escucha.

Según los medios salteños, “cantó por primera vez en vivo “Ser tu amante”, uno de los temas elegidos por sus seguidores a través de una votación en las redes sociales para ser interpretado en vivo en este concierto”.

La presentación se hizo con una excusa; ser parte de los festejos del día Mundial del folclore y del Folclore argentino que se conmemoró hace algunos días. A juzgar por los comentarios en las redes, la presentación fue todo un éxito.