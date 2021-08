La Peña: sitios en donde el progreso no se animó a meterse

La ventaja de los pueblos, entre muchas otras, es que la modernidad no se lleva tan rápido por delante su fisonomía. Los pueblos son capaces de preservar calles, rincones, sitios únicos por décadas.

Podés volver después de años y encontrar esos sitios que te hicieron feliz. Podés sentir las mismas emociones y mucha nostalgia. Hasta estarán intactos aquellos rincones donde jugabas de niño.

Pasa, uno vuelve a desandar el camino de la infancia y es tan profundo lo que pasa que el solo hecho de recorrer una calle activa la memoria de hechos que ya se nos habían olvidado.

Se me vienen a la mente las siestas escapados de casa, con el reloj en la mente que nos asegure volver antes que nuestros padres se levantaran. La curvita, la calle de Pederzoli, la caminata hasta la toma, todos rincones que eran refugios del calor en verano, pero también espacios divertidos para la bici. Era más lejos y más complicado ir a la estación el tren, pero era hermoso ver llegar a la gente que no podíamos distinguir porque estaban con la cabeza cubierta de tierra.

Ir a la casa de Miguel implicaba recorrer un largo trayecto, complicado y con algunos arenales. Pero la vuelta era en bajada y ahí nos divertíamos como locos. Volví después de años a esa casa, con los adobes desgastados por el tiempo, pero el camino intacto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Un cartel de Coca Cola desteñido está en el mismo lugar en que lo vi de niño, cuando todavía funcionaba ahí un almacén.

El pueblo en el que nací tiene calles asfaltadas, semáforos, supermercados, casas de electrodomésticos, pero conserva sitios en los que el tiempo no se atrevió. El camino a Chaquiago, la iglesia impecable y los interminables callejones que llevaban a los barrios. Así estuvo y así está desde hace décadas, porque el progreso llegó, pero no fue tan atrevido como para pasar por encima de los sitios que de algún modo disfrutaron muchas generaciones. Por ahí la modernidad va a paso lento.