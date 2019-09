La Peña: “Yo tengo algo para el frío”, cuando no hay alternativa

Hay que andar por los caminos de la Región Sur en invierno. Es complejo y obliga a estar preparados para cualquier circunstancia.

Le pasó a un compañero de trabajo hace más de dos décadas. Eran otros tiempos, otros caminos, otros vehículos y la razón del viaje de Roca a Maquinchao era justamente fría. La histórica nevada que dejó el pueblo bajo una gruesa capa de nieve, con todo lo que eso implica. Porque en esa zona la nieve pierde todo lo romántico que puede ser en un lugar turístico.

Lo cierto es que iban en un moderno Peugeot 504 con destino a Maquinchao, con tanta mala suerte que a mitad de camino se toparon con una piedra que rompió parte del tren delantero del vehículo. Había que esperar que alguien pasara por ahí. No había celulares ni teléfono fijo en muchos kilómetros a la redonda. De tanto en tanto ponían en marcha el motor para que el frío no se apoderara del habitáculo. Pero tampoco tenían certeza sobre cuánto dudaría la espera y había que cuidar el gasoil. Un par de horas después el frío era igual adentro que afuera del auto. No alcanzaba con cruzar las piernas ni frotarse las manos. Era frío de la Línea sur y se sentía.

El colega periodista le dijo al chofer del auto que pusiera en marcha el motor para que funcionara la calefacción. No queda mucho gasoil, aguantemos un rato más, le contestó.

Pero el frío se le metía entre la ropa. Le insistió al chofer que tenía frío. Rápido de reflejos el conductor del auto le respondió: “Yo tengo algo para el frío”. El periodista se ilusionó con que tal vez esa respuesta derivara en algún calentador dentro del baúl del auto. Una garrafa con pantalla o algo así.

Ni siquiera atinó a bajar del auto. Se acomodó sobre su asiento y metió la mano debajo.

Segundos después tenía en sus manos dos botellas de ginebra, las de envase verde. El frío, el auto roto y el no tener que manejar, creaban el escenario para que fuera la ginebra el método ideal para calentarse.